Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat, das lange Zeit unter dem Namen Roundup hergestellt wurde, um zehn Jahre zu verlängern.

Die Zulassung des Agrarchemikaliens in der Europäischen Union läuft im Dezember dieses Jahres aus, es sei denn, die Mitgliedstaaten stimmen einer erneuten Zulassung zu.

Es wird erwartet, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten den Kommissionsvorschlag am Freitag diskutieren und am 13. Oktober über das Thema abstimmen.

Das von den Grünen geführte deutsche Landwirtschaftsministerium erklärte, die Verlängerung sei „nicht gerechtfertigt“. Greenpeace, eine internationale NGO für Umweltaktivismus, hatte zuvor ein durchgesickertes Dokument gesehen Darin zeigte sich, „dass die Europäische Kommission bestrebt ist“, Glyphosat erneut zuzulassen, und zwar trotz der „negativen Auswirkungen des Herbizids auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt“.

Was ist Glyphosat?

Der US-amerikanische Chemiekonzern Monsanto verwendete Glyphosat, eine Mischung aus der organischen Phosphorverbindung und anderen Stoffen, zur Herstellung des Unkrautvernichtungsmittels Roundup, das er 1974 erstmals vertrieb.

Landwirte auf der ganzen Welt besprühen ihre Felder weiterhin mit dem Herbizid, um grünes Unkraut abzutöten, bevor eine Ernte gesät wird. Das chemische Spray hemmt auch das Wachstum von Unkräutern, die die Pflanzen während des Wachstums verdrängen können.

Glyphosathaltige Pestizide werden mittlerweile von mehreren Dutzend Chemieunternehmen weltweit hergestellt. Die deutsche Bayer AG habe 2018 Monsanto inklusive seines umsatzstärksten Produkts Roundup übernommen und behalte „eine führende Position“ im Herbizidmarkt, sagte Bayer-Pressesprecher Utz Klages gegenüber der DW.

Ist Glyphosat gefährlich? Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Was ist das Problem mit Glyphosat?

Durch das Abtöten wilder Unkräuter und Pflanzen auf landwirtschaftlichen Feldern wird den Insekten ihr Lebensraum entzogen. Dadurch wird den Vögeln wiederum die Nahrung entzogen.

„Das Herbizid zerstört die Nahrungsgrundlage der Tiere“, sagt Jörn Wogram, Leiter der Pestizidabteilung im Umweltbundesamt, gegenüber der DW. „Damit bedroht Glyphosat zusammen mit anderen Pestiziden die Artenvielfalt.“

Studien zufolge könnten Sprays auf Glyphosatbasis auch das Erbgut verändern und das Nervensystem bei Tieren und Menschen beeinträchtigen. Beispielsweise wurden in einer Studie der Universität Ulm massive Missbildungen bei Kaulquappen festgestellt, mit Störungen des Gehirns, des Herzens, der Augen und der Körperform aufgrund der Einwirkung des Herbizids.

Da sich das Gift beim Versprühen auf Feldern über die Luft ausbreitet, verunreinigt es große Mengen, vom Oberflächenwasser und Grundwasser bis hin zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Spuren wurden im menschlichen Urin und in der Muttermilch gefunden.

Glyphosathaltige Pestizide werden in großen Mengen im Sojaanbau versprüht, beispielsweise bei den gentechnisch veränderten Sojasamen, die Monsanto entwickelt hat, um gegen Roundup resistent zu sein. Zu den gesundheitlichen Folgen gehört ein höheres Krebsrisiko in landwirtschaftlichen Gemeinschaften.

„Wir können sehr deutlich sehen, dass die Menschen durch Glyphosat kranker werden“, sagte Medardo Avila Vazquez, Arzt an der Universitätsklinik für Entbindungs- und Neonatologie in Cordoba, Argentinien. „In bestimmten ländlichen Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, dreimal höher“, fügte der Mitautor von Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Glyphosat auf die landwirtschaftliche Bevölkerung hinzu.

Der Einsatz von Glyphosat in Sojaanbaugebieten habe die Zahl der Fehlgeburten um das Zwei- bis Dreifache erhöht, sagt Avila Vazquez im Gespräch mit der DW. Unterdessen habe die Schädigung des genetischen Materials „die Zahl der Fehlbildungen vervierfacht“, fügte er hinzu.

Der Krebsforscher Luoping Zhang von der University of Berkeley in Kalifornien hat den Zusammenhang zwischen Glyphosat und Lymphomarten, einschließlich Non-Hodgkin-Lymphom, untersucht.

Trotz gesundheitlicher Bedenken ist Roundup weltweit ein beliebtes Unkrautvernichtungsmittel Bild: XAMAX/dpa/picture Alliance

„Menschen, die Glyphosat oder Glyphosat-basierten Herbiziden ausgesetzt sind, haben ein um 41 % höheres Risiko, ein Non-Hodgkin-Lymphom zu entwickeln“, sagte Zhang der DW über eine Studie.

Andere unabhängige Studien zeigen, dass Glyphosat das Nervensystem schädigen und zur Parkinson-Krankheit führen kann. Das Herbizid schädigt auch Mikroorganismen und verändert die lebenswichtige Zusammensetzung der für die menschliche Gesundheit wichtigen Darmbakterien.

Wie reagieren die Krebsforschungsbehörde und die Aufsichtsbehörden?

Im Jahr 2015 kam die Internationale Agentur für Krebsforschung auf der Grundlage unabhängiger und veröffentlichter Studien zu dem Schluss, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist.

Allerdings stützen sich die für die Zulassung von Glyphosat zuständigen nationalen Behörden fast ausschließlich auf Forschungsergebnisse der Pestizidhersteller. Diese Studien sind nicht öffentlich, wurden nicht unabhängig überprüft und wurden von Wissenschaftlern kritisiert.

Im Gegensatz dazu veröffentlichte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im Juli eine Bewertung, in der sie erklärte, sie könne keine „kritischen Problembereiche“ hinsichtlich der Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt identifizieren. Sie räumte zwar ein, dass aufgrund von „Datenlücken“ keine umfassende Bewertung vorgenommen werden könne, empfahl jedoch, eine erneute Zulassung von Glyphosat in der EU in Betracht zu ziehen.

„Pestizidhersteller haben Studien zur Neurotoxizität im EU-Zulassungsverfahren zurückgehalten“, erklärte der Toxikologe Peter Clausing vom Pesticide Action Network zur EFSA-Bewertung. Der Prozess sei von „inakzeptabler Geheimhaltung“ geprägt, fügte er hinzu.

Biodynamischer Landbau im Einklang mit der Natur Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Für Toxikologen, Gesundheitsexperten, Umweltschützer und einige Landwirte wäre der Wegfall der Zulassung in der EU ein Gewinn für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Ein solch fortschrittlicher Wandel müsse durch umfassende Agrarreformen flankiert werden, sagte Clausing. „Als einseitige, isolierte Maßnahme hätte ein Glyphosat-Verbot das Potenzial, die Krise in der konventionellen Landwirtschaft zu verschärfen.“

Beispielsweise sollten Landwirte bei der Einführung nachhaltiger Anbautechniken besser unterstützt werden.

„Der ökologische Landbau zeigt, dass eine Landwirtschaft ohne Herbizide wie Glyphosat durchaus möglich ist und hat zahlreiche Innovationen entwickelt, wie man ohne Herbizide gut wirtschaften kann“, sagte Saskia Horenburg vom Bundesverband der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft.

Zu den Maßnahmen gehört die Einführung neuer Getreidesorten, die mit ihren Blättern Schatten spenden und so das Unkrautwachstum „unterdrücken“, erklärte Horenburg.

Was würde eine erneute Zulassung von Glyphosat bedeuten?

Der fortgesetzte Einsatz von Glyphosat und anderen Herbiziden „gefährde die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele im Umweltschutz“, sagte Wogram vom Umweltbundesamt.

Für die Länder des globalen Südens habe die EU-Entscheidung „zweifellos enorme Bedeutung“, sagte Larissa Mies Bombardi, die zu den Folgen von Pestiziden in Brasilien forscht.

Würde Europa das Versprühen von Glyphosat verbieten, hätte dies ihrer Meinung nach eine erhebliche Signalwirkung für Brasilien und andere Länder.

Pestizide können leichter verkauft werden, wenn die EU-Behörden behaupten, dass Umwelt- und Gesundheitsprobleme kein großes Problem darstellen. Dies würde sich mit einem Verbot ändern.

„Die Europäische Union kann den ersten Schritt machen, indem sie Schadstoffe beseitigt und dafür sorgt, dass die Regeln auf ihrem Territorium auf die Welt ausgeweitet werden können“, sagte Mies Bombardi.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst und am 20. September während der EU-Gespräche über die Erneuerung des Glyphosats aktualisiert.