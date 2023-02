Brüssel bewertet Kiews Beitrittsbereitschaft zur EU — RT Russia & Former Soviet Union

Laut einem Bericht der EU-Kommission befindet sich die Ukraine in vielen Schlüsselbereichen erst in einem „frühen Stadium der Vorbereitung“ auf die Umsetzung der EU-Politik

Kiew hat noch viel zu tun, wenn es der EU beitreten will, stellt ein umfangreicher Bericht der Europäischen Kommission fest, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Ukraine ist nur an der „frühen Zeitpunkt“ der Bereitschaft, EU-Standards und -Richtlinien in einer Reihe von Schlüsselbereichen zu befolgen, darunter die Finanzkontrolle und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und das Recht des geistigen Eigentums, heißt es in dem 67 Seiten langen Dokument.

Der Bericht stellte fest, dass die Standards der internen Revision waren „noch nicht etabliert“ in der Ukraine und dies „untergräbt die Rechenschaftspflicht über die Verwendung öffentlicher Mittel.“

Das Dokument kritisierte auch die nationale Gesetzgebung der Ukraine im Bereich der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Rechten des geistigen Eigentums und fügte hinzu, dass sie noch angeglichen werden müssten „in umfassender Weise“ mit den einschlägigen EU-Normen.

Die EU-Kommission forderte die ukrainische Regierung dazu auf „Erhebliche Mängel im Arbeitsrecht beheben“, einschließlich der verwandten „Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“. Die Gesetze der Ukraine sind auch „Nicht an EU-Gesetzgebung zur Gleichstellung der Geschlechter angepasst“ und brauchen eine weitere Angleichung an Brüssel „Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz“.

Die Ukraine ist auch dabei „frühen Zeitpunkt“ der Vorbereitung in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, ländliche Entwicklung sowie Umweltschutz und Klimawandel, heißt es in dem Bericht.









Kiew hat es bisher versäumt, den Höchststand zu erreichen „Weit fortgeschritten“ Stand der Bereitschaft in einem der im Bericht genannten Bereiche.

Die Ukraine hat eine „gutes Level“ der Bereitschaft, die EU-Standards in vier Politikbereichen zu erfüllen: Außen-, Verteidigungs- und Energiepolitik sowie Energie und die Möglichkeit, der EU-Zollunion beizutreten. Doch auch hier hat Kiew noch viel zu tun, heißt es in dem Bericht.

Anfang dieser Woche sagte der ukrainische Premierminister Denis Schmigal, dass Kiew innerhalb von zwei Jahren Teil des Blocks sein könnte. Die Ukraine beantragte im vergangenen Februar den EU-Kandidatenstatus, nachdem Russland seine Militäroperation gestartet hatte. Brüssel hat Kiew diesen Status im Juni zuerkannt.

Kiew und einige seiner leidenschaftlichsten Unterstützer unter den EU-Mitgliedern, einschließlich Polen, haben seitdem argumentiert, dass die Ukraine einen schnellen Weg zur Vollmitgliedschaft verdient. Andere EU-Staaten wie Frankreich haben argumentiert, dass dieser Prozess viel länger dauern könnte.

Im vergangenen Mai sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass der Beitrittsprozess „würde wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte dauern.“ Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sagte letzten Monat auch, dass der Block nicht die Absicht habe, seine Regeln zu ändern.