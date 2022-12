Brüssel bereitet sich darauf vor, seine Freihandelsideale abzustoßen – POLITICO

Der letzte große Verteidiger des regelbasierten offenen Handels — die Europäische Union — ist im Begriff zu fallen.

Es geschieht in Zeitlupe und der Aufprall wird schmerzhaft sein. Wenn der größte Handelsblock der Welt das Konzept des Freihandels aufgibt, wird die gesamte Weltwirtschaft Schaden nehmen.

Ein solches Ergebnis scheint jedoch zunehmend wahrscheinlicher, da die Europäische Kommission und ihre mächtige Handelsabteilung unter starken Druck geraten, sich China und den Vereinigten Staaten in einem Spiel aus wirtschaftlichem Eigeninteresse und Protektionismus anzuschließen.

Die Ära von Europe First könnte bald beginnen.

„Die neue selbstbewusste Industriepolitik unserer Wettbewerber erfordert eine strukturelle Antwort“, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag in einem kritischen Beitrag. „Europa wird immer das tun, was für Europa richtig ist.“

Jahrzehntelang war eine stärkere Globalisierung für Brüssel selbstverständlich und bot Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze. Die zunehmenden Forderungen aus Paris und Washington nach mehr strategischer Autonomie oder strengeren Exportbeschränkungen wurden von der liberalen Europäischen Kommission, die jetzt von der Leyen leitet, zurückgewiesen.

Dieses Freihandelsethos ist endlich in Form von US-Subventionen für saubere Technologien wie Elektroautos aus amerikanischer Produktion an die Wand gefahren. Um zu verstehen, was schief gelaufen ist, ist es wichtig, auf das gescheiterte Experiment des Freihandels mit China zurückzugehen.

Der Westen versuchte Peking in das multilaterale Handelssystem zu ziehen — und es hat nicht funktioniert. China hat lediglich sein staatlich getriebenes Wirtschaftsmodell verdoppelt. Sein schnelles Wachstum und seine Dominanz in wichtigen technologischen Bereichen haben sowohl Washington als auch Brüssel dazu veranlasst, ihre Handelsstrategien in den letzten Jahren zu überdenken.

„Die EU hat den Freihandel immer unterstützt, und das ist gut so“, sagte Kristjan Järvan, der estnische Minister für Unternehmertum, letzten Monat. „Aber jetzt sehen wir, dass nichtdemokratische Mächte versuchen, es gegen uns zu verwenden.“

Als der Westen bei dem Versuch, China zum Freihandel zu konvertieren, scheiterte, beschlossen die USA, „wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an“, sagte John Clancy, ein ehemaliger EU-Handelsbeamter, der zum Berater wurde. „Die EU, die immer versucht hat, einen Spagat zwischen den beiden Seiten zu finden, findet das jetzt schwierig.“

Unter dem Druck Frankreichs begann Brüssel langsam, sein Arsenal an handelspolitischen Verteidigungswaffen aufzubauen, um gegen unfaire Praktiken sowohl Chinas als auch des damaligen US-Präsidenten Donald Trump vorzugehen.

Jetzt denkt die EU darüber nach, ihre großen Geschütze in die Hand zu nehmen und sich einem protektionistischen Kampf mit staatlichen Subventionen anzuschließen.

Der wichtigste Auslöser ist diesmal nicht die wirtschaftliche Aggression Chinas, sondern klimafreundliche Reformen, die vom Weißen Haus von Joe Biden ausgehen. Sein Inflation Reduction Act (IRA) ebnet den Weg für Subventionen und Steuervergünstigungen in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar für grüne amerikanische Unternehmen — aber nur, wenn sie zusammengebaut werden und wichtige Teile wie Autobatterien in den USA hergestellt werden

Das Gesetz wurde in Brüssel als „Schlag ins Gesicht“ und „Game Changer“ angesehen, insbesondere von einem demokratischen Präsidenten. Wütende EU-Politiker warfen Washington vor, in die Fußstapfen Chinas zu treten.

Die IRA hat zunächst in Paris und dann in Berlin zu einem Vorstoß geführt, neue Subventionsmaßnahmen zu entwickeln, die beinhalten könnten, dass europäische Hersteller verpflichtet werden, einheimische Produkte oder Technologien zu verwenden, damit sie sich für staatliche Subventionen der EU qualifizieren. Das ist ein Konzept, das der französische Präsident Emmanuel Macron „Buy European“ genannt hat.

Eine solche deutsch-französische Initiative schürt den Druck auf die Kommission, sagte David Henig, Handelsexperte beim Think Tank European Centre for International Political Economy. „Die Kommission ist in dieser Hinsicht in einer wirklich schwierigen Lage“, weil sich die politischen Gezeiten in Europa ändern, sagte Henig.

In ihrer Rede am Sonntag in Brügge sagte von der Leyen, es sei an der Zeit, dass Brüssel seine Regeln für staatliche Subventionen für die europäische Industrie überdenke. Ein Handelskrieg mit den USA liege mitten in einem tatsächlichen Krieg im Interesse keiner Seite, sagte sie. Aber es bedarf einer robusten Antwort auf die Bedrohung der europäischen Fertigung durch die IRA.

„Es besteht die Gefahr, dass die IRA zu unlauterem Wettbewerb führen, Märkte schließen und genau dieselben kritischen Lieferketten fragmentieren könnte, die bereits von COVID-19 getestet wurden“, sagte sie. „Wir haben alle die Geschichten von Produzenten gehört erwägen, künftige Investitionen von Europa in die USA zu verlagern.“

Während sie mit Washington zusammenarbeitet, um zu versuchen, „einige der besorgniserregendsten Aspekte“ des Gesetzes anzugehen, muss die EU ihre eigenen Regeln ändern, um mehr staatliche Subventionen für saubere Technologien zu ermöglichen, sagte von der Leyen.

„Gefährliches Spiel“

Es wird nicht einfach sein. Laut von der Leyen könnten auch zusätzliche EU-Mittel erforderlich sein – und das wird sicherlich eine hitzige Debatte unter den 27 Mitgliedsländern darüber auslösen, woher das Geld kommen soll.

Aber wenn die EU, eine der größten und letzten großen Anhänger des offenen und freien Handels, das Handtuch wirft und in einen globalen Subventionswettlauf eintritt, würde dies nicht nur das globale Handelsregelwerk untergraben und die Welthandelsorganisation weiter schwächen. Es wäre auch ein wichtiges Signal an andere Länder: Vergiss die Regeln, pass auf dich auf.

„Wir appellieren an unsere Mitglieder: Schauen Sie nicht nach innen, isolieren Sie sich nicht“, warnte WTO-Chef Ngozi Okonjo-Iweala im vergangenen Monat bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

Sie ist keine einsame Stimme. Die liberaleren Freihandelsländer der EU versuchen verzweifelt, ihre Ideale zu wahren. „Eine Subventions-Rallye ist ein sehr gefährliches Spiel“, sagte der tschechische Handelsminister Jozef Síkela letzte Woche gegenüber Reportern und warnte davor, dass der Gewinner Peking sein könnte.

Auch innerhalb der Europäischen Kommission selbst gibt es klare Bruchlinien. Handelskommissar Valdis Dombrovskis nannte einen Subventionswettlauf „teuer und ineffizient“. EU-Wettbewerbschefin Margrethe Vestager sagte vergangene Woche, niemand wolle einen Subventionskrieg. Für die ultraliberalen Handels- und Wettbewerbsabteilungen der Kommission ist die ganze Idee ein Albtraum.

Der eigentliche Kampf innerhalb der EU habe gerade erst begonnen, sagten zwei EU-Beamte. Aber die Schuld liegt nicht in Brüssel, sondern in Washington und Peking. „Die EU ist nicht diejenige, die dem globalen Freihandelssystem die Tür verschlossen hat“, fügte einer der Beamten hinzu.

Letzte Woche machte Biden Hoffnungen, dass ein Kompromiss möglich sein könnte, und versprach, nach Wegen zu suchen, die Amerikas Verbündeten in Europa nicht schaden. Doch bisher sind keine konkreten Details bekannt geworden und privat bleiben viele auf europäischer Seite skeptisch.

„Ab einem gewissen Punkt muss man sich der Realität stellen“, sagt Holger Hestermeyer, Handelsexperte am King’s College London. „Auch wenn man das System verteidigt, kann man nicht in der Illusion leben, dass es die gleiche Welt wie vorher ist.“

Sarah Anne Aarup und Camille Gijs trugen zur Berichterstattung bei.