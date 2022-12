Brüssel befürchtet, dass die schwedische extreme Rechte darauf abzielt, das EU-Gesetzgebungsprogramm – POLITICO – zu vereiteln

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

STOCKHOLM – Ein rechtsextremer Schatten schwebt über Schwedens bevorstehender EU-Ratspräsidentschaft.

Schweden gilt seit langem als kooperatives und konstruktives Mitglied der EU mit einer Reihe von Mainstream-Regierungen, die in der Lage sind, die parlamentarische Unterstützung für viele der großen Ideen Brüssels zu sichern.

Aber eine Parlamentswahl im September machte den neuen Mitte-Rechts-Premierminister Ulf Kristersson für sein Parlamentsmandat von den rechtsextremen, euroskeptischen Schwedendemokraten (SD) abhängig. Das wirft ein Fragezeichen auf, ob Stockholm die Schlüsselakten, die sich im Eingangskorb der EU stapeln, in Schwung halten kann.

Diplomaten in Brüssel – die sich auf die schwedische Ratspräsidentschaft als eine, die in der Lage sein würde, Dinge zu erledigen – gefreut haben, sind nun besorgt, dass der Anti-EU-Ton der Schwedendemokraten ihre Arbeitsweise infizieren wird.

„Es ist für niemanden neu, dass die Schwedendemokraten die EU-kritischste Partei des Parlaments sind“, sagte SD-Chef Jimmie Åkesson während einer parlamentarischen Debatte über EU-Angelegenheiten Anfang dieses Monats. „Wir glauben an Zusammenarbeit … aber wir müssen uns von der fast manischen Vorstellung davon verabschieden [Brussels] sollte sich mehr und mehr in die Politik der Mitgliedsstaaten einmischen.“

Die institutionelle Architektur der EU gibt dem Land mit dem rotierenden sechsmonatigen EU-Ratsvorsitz – derzeit der Tschechischen Republik – eine zentrale Rolle bei der Festlegung und Weiterentwicklung der politischen Agenda des Blocks. Zu diesem Zweck wird es als hilfreich angesehen, wenn das Präsidentschaftsland eine klare Haltung zur EU-Zusammenarbeit und eine allgemein verständliche Position zu zentralen Themen auf der Tagesordnung hat.

Aber der Aufstieg der SD, einer Partei mit Neonazi-Wurzeln, hat das Bild der schwedisch-europäischen Beziehungen für Außenstehende durcheinander gebracht. Dies ist das erste Mal, dass SD wirklichen Einfluss ausübt, und Beamte in Brüssel finden immer noch heraus, welche politischen Positionen sie einnehmen wie seine ultraharte Einwanderungspolitik und relativ freundliche Haltung gegenüber Viktor Orbáns Ungarn für den Umgang Schwedens mit der EU bedeuten könnte.

Schwedische Diplomaten in Brüssel haben ihren Kollegen versichert, dass ihre Präsidentschaft von Brüssel und nicht von Stockholm aus geleitet wird. Das hat einige im Rat beruhigt, aber der potenzielle Einfluss von SD hat unter anderem in Brüssel Unbehagen ausgelöst.

Iratxe García Pérez, Vorsitzende der Fraktion der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament twitterte nach einer kürzlichen Reise nach Stockholm: „Ich habe meine Besorgnis über den negativen Einfluss geäußert, den die rechtsextremen Schwedendemokraten nicht nur auf die schwedische Regierung, sondern auch auf die schwedische EU-Ratspräsidentschaft ab Januar haben werden.“

Während Kristerssons Moderate Party und ihre beiden kleineren Verbündeten der Mitte-Rechts-Koalition entschieden pro-EU sind, drängte die SD auf ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Schwedens in den Monaten nach dem Brexit.

Bei der parlamentarischen Debatte in Stockholm in diesem Monat wurde die Dissonanz in den Botschaften zwischen Kristersson und dem SD-Führer Åkesson voll zur Geltung gebracht.

„In meiner Regierung sehen wir alle Möglichkeiten einer stärkeren EU“, sagte Kristersson bei der Eröffnung der Sitzung.

Die EU sei „Frieden“, „Versöhnung“, „Handel“ und „das Treffen von Menschen“, sagte er. Es ist „Bewegungsfreiheit“ und „Handys ohne Roaming-Gebühren“.

Åkesson schlug einen härteren Ton an. Er brandmarkte die Interaktionen schwedischer Regierungen mit der EU als „naiv“ und als eine Form von „selbstverletzendem Verhalten“.

„Jede Nation und jedes Volk in Europa hat das Recht, Herr in seinem eigenen Haus zu sein“, sagte er.

Die SD nimmt heute einen zweideutigen Platz in der schwedischen Politik ein. Nach einem starken Abschneiden bei den Wahlen im September ist die SD die größte Partei in der Vier-Parteien-Einheit, die den nordischen Staat mit 10,5 Millionen regiert, aber sie sitzt außerhalb der Regierung.

Der Deal mit Kristersson stellt sicher, dass es in einigen wichtigen Bereichen der Innenpolitik mitreden kann, von der Migration bis zum Wirtschaftswachstum, aber es ist auch zu erwarten, dass es seine Muskeln spielen lässt, wenn diese Themen auf EU-Ebene zur Sprache kommen.

„Natürlich möchten sie ebenso wie in der Innenpolitik Einfluss auf die Kernpolitik der EU nehmen“, sagte Ann-Cathrine Jungar, Politikwissenschaftlerin an der Södertörns-Universität in Stockholm.

Migrationspakt im Fokus

Insbesondere die Migration hat das Potenzial, ein Brennpunkt zu sein. Sie steht im Mittelpunkt der politischen Agenda von SD und soll während der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft hohe Priorität genießen. Die jüngste Phase einer ehrgeizigen Überarbeitung der Brüsseler Migrations- und Asylpolitik – der Migrations- und Asylpakt – steht zur Diskussion, wobei die Mitgliedsländer in dieser Frage weit voneinander entfernt sind.

Vor den schwedischen Wahlen war die Erwartung groß gewesen, dass der Pakt während der schwedischen Ratspräsidentschaft deutlich vorangebracht und vielleicht während der darauffolgenden spanischen oder belgischen Ratspräsidentschaft abgeschlossen werden könnte.

Schweden hatte während der europäischen Migrationskrise 2015 eine der höchsten Pro-Kopf-Quoten an Asylbewerbern, und europäische Diplomaten glaubten, dass dies dem Land ein übergroßes Know-how zu verwandten Themen verschafft habe. Darüber hinaus ist die für Migrationspolitik zuständige EU-Kommissarin für Inneres derzeit die schwedische Gesetzgeberin Ylva Johansson.

Doch seit Johanssons Sozialdemokraten im September abgewählt wurden, schwinden diese Hoffnungen auf Fortschritte in Brüssel. SD hat lange eine Linie vertreten, dass Schweden die Zahl der Menschen, denen es Asyl gewährt, auf „so nahe wie möglich“ reduzieren muss, und Schwedens neue Regierung hat sich verpflichtet, die Migration einzuschränken.

Jeder Schritt der EU, die Verantwortung für die Unterbringung von Migranten zwischen Grenzstaaten und Staaten wie Schweden – weg vom äußeren Rand des Blocks – aufzuteilen, wird wahrscheinlich von Åkesson und seiner Partei abgelehnt werden.

Diese Unnachgiebigkeit hat Diplomaten erschüttert, die den Migrationspakt als eine der komplexesten Akten des Blocks ansehen. „Wenn es vorher kompliziert war, scheint es jetzt unmöglich“, sagte ein Diplomat aus Mitteleuropa, der die Akte genau verfolgt.

Aber Tomas Tobé, ein schwedischer Abgeordneter der Moderaten Partei von Premierminister Kristersson, der als Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments für die Asyl- und Migrationsregelung fungierte, sagte, dass er glaube, dass die EU-Migrationsakte während der schwedischen Ratspräsidentschaft vorangebracht werden könne und dass dies noch möglich sei vor dem Ende des laufenden europäischen Semesters abgeschlossen werden.

„Die neue schwedische Regierung weiß, dass Erwartungen an sie gestellt werden“, sagte er.

Auch Johansson sieht die Erfolgsaussichten positiv: „Man kann hohe Erwartungen an die schwedische Regierung stellen“, sagte sie gegenüber POLITICO.

Rechtsstaatlichkeit

Die Aussichten für die Bemühungen der EU zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern – insbesondere in Ungarn und Polen – wurden laut einigen Beobachtern auch durch den Aufstieg der SD getrübt.

Die Kommission kam im November zu dem Schluss, dass Ungarn seine Zusage zur Annahme von 17 Rechtsstaatlichkeitsreformen nicht erfüllt hatte, um Zugang zu EU-Mitteln in Höhe von 7,5 Milliarden Euro zu erhalten, und im September stimmte das Europäische Parlament dafür, Ungarn als keine Demokratie mehr zu bezeichnen.

Aber der SD-Abgeordnete Charlie Weimers stimmte gegen den Antrag, ein Schritt, der von schwedischen Abgeordnetenkollegen als Zeichen der Zustimmung für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán interpretiert wurde, dem NGOs vorwerfen, die Medienfreiheit einzuschränken und Korruption zuzulassen.

„Heute wurden wir erneut daran erinnert, dass die Schwedendemokraten nicht für die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in der EU eintreten“, so Karin Karlsbro, MdEP der schwedischen Liberalen Partei sagte nach der Abstimmung. „Der Rest des Europäischen Parlaments ist klar – Ungarn kann nicht länger als freie Demokratie gezählt werden, aber die SD hält Orbán wie üblich den Rücken frei.“

Experten sagen, es bleibe unklar, wie SD sich in den Bereichen Migration oder Rechtsstaatlichkeit oder einem der anderen der 350 Dossiers auf der Tagesordnung der sechsmonatigen schwedischen Präsidentschaft engagieren wird.

Die schwedische Europaministerin Jessika Roswall sagte, die SD-Abgeordneten im Sonderausschuss für EU-Angelegenheiten des schwedischen Parlaments hätten sich verpflichtet, „konstruktiv“ zu sein, und was sie bisher von der Partei gesehen habe, habe dies bestätigt.

Roswall, die zuvor Vorsitzende dieses EU-Auswahlausschusses war, sagte, dass ihr Hintergrund bei den Verhandlungen mit allen Parteien im Parlament ihr Zuversicht gegeben habe, dass unterschiedliche Ansichten berücksichtigt und eine breite Unterstützung für Schwedens EU-Politik unter den Gesetzgebern gesichert werden könnten.

„Auch wenn wir manchmal nicht gleich denken, haben wir den Ehrgeiz, ein wichtiges Land in der EU zu sein“, sagte sie.

Aber ein Großteil der Anziehungskraft von SD in den letzten Jahren rührt von seiner Bereitschaft her, sich dem Mainstream mit einem seiner Schlüsselslogans entgegenzustellen, der lautet: „Gebt ihnen die Hölle heiß“.

2014 und erneut 2021 brachte die SD die schwedische Regierung an den Rand des Zusammenbruchs, und auf dem Wahlkampfpfad in diesem Jahr schlug Åkesson sowohl auf linke als auch auf rechte Gegner ein.

In der Parlamentsdebatte Mitte November räumte Åkesson ein, dass Schweden als kleines exportabhängiges Land mit seinen Nachbarn zusammenarbeiten müsse. Das bedeute aber nicht, dass sich in Brüssel mehr Macht ansammeln lasse, sagte er.

„Es ist nicht dasselbe wie zu wollen, dass mehr Macht an die Bürokraten anderer Länder geht, die wir nicht wählen und abwählen können“, sagte er.