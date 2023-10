„Brücken bauen über Kontinente hinweg“

Die leichte Müdigkeit des fast zwölfstündigen Fluges von Rio de Janeiro nach Frankfurt und die Wartezeit am Flughafen verflogen schnell, als die insgesamt 22 brasilianischen Studierenden und ihre begleitenden Lehrkräfte, Professorin Barbara Barboza Hackstein und Professorin Luisa Ribeiro, aus dem Bus stiegen in Schweinfurt und Bad Kissingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schulen.

Die Organisatoren Kirsten Hofmann und Wolfgang Hofmann, Jugendliche und Eltern auf brasilianischer und deutscher Seite hatten viele Monate, in denen sich alle bereits auf vielfältige Weise auf den Schüleraustausch vorbereitet hatten und sich sehr auf das Treffen mit den Partnern freuten.

Die ersten Kontakte wurden per E-Mail oder Whatsapp geknüpft, die Reise konnte sogar auf dem Smartphone verfolgt werden.

Es war keine Überraschung, dass alle schnell zusammenkamen. Die Freude und Vorfreude beim ersten Treffen war für alle deutlich sicht- und spürbar, nicht zuletzt auch bei den Eltern, ohne die ein solches Austauschprogramm nicht möglich wäre.

Schon früh Deutsch gelernt

„Bem Vindo“, so begrüßte Schulleiterin Kerstin Petz am Montagmorgen die Gäste aus Rio de Janeiro am Walther-Rathenau-Gymnasium (WRG) und Schulleiter Markus Arneth am Jack-Steinberger-Gymnasium (JSG). Doch dann konnten wir auf Deutsch weitermachen, denn schnell wurde klar, dass es sich bei der Partnerschule in Rio um eine Begegnungsschule handelt, in der die deutsche und brasilianische Kultur gleichermaßen geschätzt und gelebt wird.

Die Schüler lernen seit dem Kindergarten Deutsch. Viele der brasilianischen Gäste konnten am Montagmorgen im WRG und JSG fast mühelos auf Deutsch von ihren ersten Wochenenderlebnissen mit ihren Gastfamilien berichten.

Die Gäste aus Rio waren von den schönen Städten der Region wie Schweinfurt, Bad Kissingen, Würzburg und Bamberg sehr beeindruckt. Viele schwärmten von den typisch fränkischen Speisen wie „Schäuferle“ oder dem „fränkischen Hochzeitsessen“, das ihnen sehr gut schmeckte.

In den folgenden Tagen hatten die Schüler der Escola Alemã Corcovado (EAC) die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen und so das deutsche Schulleben hautnah zu erleben.

Alle Schülerinnen und Schüler beider Gymnasien wurden zu einem feierlichen Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt, Sebastian Remelé, eingeladen. Die Beiträge der brasilianischen und deutschen Studierenden brachten insbesondere zum Ausdruck, wie wichtig ihnen die Begegnungen mit ihren Austauschpartnern in Schweinfurt, Bad Kissingen und Rio de Janeiro sind.

„Brücken bauen über Kontinente hinweg“ lautete das Motto des seit 2001 stattfindenden langfristigen Schüleraustauschs. Nach dem gemeinsamen Erlebnis in Schweinfurt unternahm die gesamte Gruppe im Laufe des Jahres auch einen Tagesausflug ins Freilichtmuseum in Fladenen Woche. Dort begab sie sich auf eine historische Zeitreise und erlebte in verschiedenen Projekten, wie früher Butter hergestellt, Wäsche gewaschen und Getreide gedroschen und gemahlen wurde.

Für viele Teilnehmer waren es einzigartige, unabhängige Einblicke in das Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft vor 200 Jahren.

Auf der Rückfahrt hatten die Studierenden auch die Möglichkeit, einen kurzen Zwischenstopp im Rahmen einer Stadtrundfahrt durch Bad Neustadt einzulegen.

Stimmungsvoller Abschluss

Ein stimmungsvoller gemeinsamer Abschlussabend am Donnerstag, bei dem typische, traditionelle brasilianische und deutsche Lieder gesungen wurden, bildete den Höhepunkt des Besuchs der brasilianischen Gäste aus Rio.

Doch nach der Woche in Schweinfurt und Bad Kissingen geht es auf eine Studienreise, um weitere Städte und Regionen wie Dresden, München und Berlin kennenzulernen, bevor es zurück nach Brasilien geht.

Laut einer Pressemitteilung freuen sich alle Beteiligten bereits auf ein Wiedersehen beim geplanten zweiwöchigen Gegenbesuch der deutschen Reisegruppe in Rio de Janeiro im März und April 2024. Rot