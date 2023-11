Die Browns gaben am Dienstag bekannt, dass sie T. Jedrick Wills Jr. (Knie) und CB Cameron Mitchell (Oberschenkel) in die Verletztenreserve aufgenommen haben.

HC Kevin Stefanski sagte am Montag, dass Wills sich im Spiel am Sonntag gegen die Cardinals eine MCL-Verletzung zugezogen habe, aber das sei keine Saisonende-Verletzung. Stefanski sagte auch, dass der Plan sei, dass Wills in die Verletztenreserve wechseln würde.