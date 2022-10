Brooklyn Nets verurteilt Kyrie Irving wegen Werbung für antisemitische Filme

Kyrie Irving #11 der Brooklyn Nets handhabt den Ball gegen die Milwaukee Bucks im zweiten Spiel der zweiten Runde der NBA Playoffs 2021 im Barclays Center am 7. Juni 2021 in New York City.

Nachdem der Wächter der Brooklyn Nets, Kyrie Irving, am Donnerstag einen antisemitischen Film und ein Buch in den sozialen Medien beworben hatte, veröffentlichte sein Team und Teambesitzer Joe Tsai am Freitag Erklärungen, in denen er seine Handlungen verurteilte.

„Ich bin enttäuscht, dass Kyrie anscheinend einen Film unterstützt, der auf einem Buch voller antisemitischer Desinformationen basiert“, sagte Tsai schrieb auf Twitter. „Ich möchte mich hinsetzen und sicherstellen, dass er versteht, dass dies für uns alle verletzend ist, und als Mann des Glaubens ist es falsch, Hass aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion zu fördern.“

Irving hat am Donnerstag einen Tweet gepostet, der auf eine Amazon-Seite für den Film „Hebrews to Negroes: Wake Up Black America“ verlinkt, der laut einem früheren Bericht von Rolling Stone „vollgestopft mit antisemitischen Tropen“ ist. Der Film wurde 2018 veröffentlicht und basiert auf einem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2015.

Irving hat seine Entscheidung, den Film zu promoten, nicht öffentlich angesprochen.

„Die Brooklyn Nets verurteilen die Förderung jeglicher Form von Hassreden aufs Schärfste und tolerieren sie nicht“, sagte das Team am Freitag in einer Erklärung. „Wir glauben, dass unsere erste Maßnahme in diesen Situationen ein offener, ehrlicher Dialog sein muss. Wir danken denen, einschließlich der ADL (Anti-Defamation League), die uns in dieser Zeit unterstützt haben.“

Irvings Post folgt einer Reihe antisemitischer Kommentare, die Ye, der früher als Kanye West bekannte Rapper, in den letzten Wochen abgegeben hat. Adidas, Gap, Foot Locker und andere Organisationen haben seitdem die Verbindung zu Ye abgebrochen und ihn seinen Milliardärsstatus gekostet.

Die Anti-Defamation League, Antisemitismus stoppen und die Internationales Rechtsforum begrüßte den Schritt von Adidas am Dienstag.

Irving wurde zuvor 2021 von den Nets auf eine Bank gesetzt, weil er sich geweigert hatte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Es ist unklar, ob sein Social-Media-Beitrag seine Spielfähigkeit beeinträchtigen wird.

Die Nets spielen am Samstagabend gegen die Indiana Pacers.