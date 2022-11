Brooklyn Nets-Star Kyrie Irving entschuldigt sich erneut, da eine mögliche Rückkehr von der Suspendierung näher rückt

CNN

—



Kyrie Irving, der Brooklyn Nets-Star, der vom Team für mindestens fünf Spiele wegen Kommentaren gesperrt wurde, nachdem er einen Link zu einem antisemitischen Film in den sozialen Medien geteilt hatte, hat sich erneut entschuldigt, als seine mögliche Rückkehr von der Sperre näher rückt.

In einem Interview mit Ian Begley von SNY am Samstag sagte Irving, er wolle sich „auf den Schmerz konzentrieren, den ich verursacht habe, oder auf die Wirkung, die ich innerhalb der jüdischen Gemeinde hatte. Der jüdischen Gemeinde eine Art Bedrohung oder vermutete Bedrohung auferlegen“, sagte Irving gegenüber SNY.

„Ich möchte mich nur zutiefst für all meine Handlungen in der Zeit entschuldigen, die seit der ersten Veröffentlichung des Postens vergangen ist. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Aber wenn ich es noch einmal könnte, würde ich mich zunächst darauf konzentrieren, viele meiner engen Beziehungen zu meinen jüdischen Verwandten, Brüdern und Schwestern zu heilen und wiederherzustellen.“

Die Nets suspendierten Irving Anfang dieses Monats und sagten damals: „Er ist derzeit nicht in der Lage, mit den Brooklyn Nets in Verbindung gebracht zu werden.“ Der 30-Jährige hat die letzten acht Spiele der Mannschaft verpasst.

Irvings Veröffentlichung eines Links zu einem Dokumentarfilm mit antisemitischen Botschaften auf Twitter – gefolgt von einer anfänglichen Weigerung, sich zu entschuldigen – führte zu seiner Suspendierung am 3. November, so die Nets. Irving postete Stunden später eine Entschuldigung auf Instagram.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN unter Berufung auf Quellen könnte Irving bereits am Sonntag zurückkehren, wenn Brooklyn zu Hause gegen die Memphis Grizzlies spielt. Die Nets listen Irving derzeit als fragwürdig auf.

Irving wiederholte, dass er nicht „antijüdisch“ sei und entschuldigte sich bei der jüdischen Gemeinde.

„Ich habe keinen Hass in meinem Herzen für das jüdische Volk oder irgendjemanden, der sich als Jude identifiziert. Ich bin nicht antijüdisch oder so“, sagte Irving gegenüber SNY. „Und es war schwierig, mit meiner Familie zu Hause zu sitzen, wenn sie das alles sehen und Fragen haben. Weißt du, der Teil, der am schwierigsten war, war, mich selbst zu erklären, weil ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, was ich repräsentiere.“

In den letzten Wochen kamen nach vielen Gesprächen NBA-Kommissar Adam Silver, Nets-Besitzer Joe Tsai und Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt alle zur Verteidigung von Irving.

Tsai, der Irvings Handlungen zu Beginn der Kontroverse schnell verurteilte, sagte, er habe sich letzte Woche mit Irving und seiner Familie getroffen und glaube nicht, dass er Antisemit sei.

„Wir haben viel Zeit damit verbracht, einander zu verstehen, und mir ist klar, dass Kyrie keinerlei Hass auf jüdische Menschen oder andere Gruppen hegt“, sagte Tsai in den sozialen Medien. „Die Nets und Kyrie arbeiten zusammen mit der NBA und NBPA konstruktiv an einem Prozess der Vergebung, Heilung und Bildung.“

Nach einem Treffen mit Irving letzte Woche sagte auch NBA-Kommissar Adam Silver, er glaube, Irving sei kein Antisemit.

Irving beschrieb die Gespräche als „Lernreise“.

„Es war eine Menge Schmerz, der geheilt werden musste, viele Gespräche, die geführt werden mussten. Und viel Nachdenken. Ich hatte die Chance, das mit Leuten aus der jüdischen Gemeinde, Leuten aus der schwarzen Gemeinde, aus der weißen Gemeinde zu tun“, sagte Irving.

Irving wurde gefragt, warum er sich ursprünglich nicht bei den ersten Pressekonferenzen entschuldigt habe, worauf er antwortete, er habe emotional darauf reagiert, als „Antisemit“ bezeichnet zu werden.

„Ich hatte das Gefühl, meinen Charakter zu schützen, und ich reagierte aus reiner Verteidigung und verletzte mich, dass ich abgestempelt werden könnte, oder ich dachte, dass ich als Antisemit oder Antijüde abgestempelt wurde, und ich hatte das Gefühl, dass das gerecht war Es ist so respektlos, mich zu fragen, ob ich Antisemit bin oder nicht“, sagte Irving.

„Nun zur Außenwelt, das mag als einfaches ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ angesehen worden sein. Was zu Recht so hätte lauten sollen: ‚Nein, ich bin kein Antisemit. Nein, ich bin nicht antijüdisch.“ Ich bin eine Person, die glaubt, dass wir alle die gleichen Chancen haben sollten und dass wir uns alle gegenseitig mit Liebe überschütten sollten, und das sollte im Vordergrund stehen“, fuhr er fort.

Irving schloss: „Mir sind Menschen wichtig. Wenn ich jemanden verletzt habe, möchte ich meine Rechenschaftspflicht und Verantwortung übernehmen und sagen: ‚Ich werde es besser machen.‘ „