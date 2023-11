Brooke Shields‘ Gesundheitsangst erklärt

Ärzte raten Patienten häufig dazu, mehr Wasser zu trinken, wobei lediglich 22 % der Amerikaner die empfohlenen acht Gläser pro Tag zu sich nehmen.

Aber Brooke Shields‘ Gesundheitsangst wegen übermäßiger Flüssigkeitszufuhr wird sicherlich viele dazu veranlassen, den Wasserhahn zuzudrehen.

Der 58-jährige „Pretty Baby“-Star gab diese Woche bekannt, dass sie kürzlich einen Grand-mal-Anfall erlitten hatte, nachdem sie zu viel H getrunken hatte 2 Ö.

„Alles begann schwarz zu werden“, erinnerte sich Shields in der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe von Glamours „Frauen des Jahres 2023“. „Dann fallen meine Hände zur Seite und ich falle mit dem Kopf voran in die Wand.“

„Ich bekomme einen Grand-mal-Anfall“, erklärte die Schauspielerin. „Es bedeutet, dass ich Schaum vor dem Mund habe, völlig blau bin und versuche, meine Zunge zu verschlucken. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einen Krankenwagen verladen werde. Ich habe Sauerstoff an.“

„Ich habe meinen Körper überschwemmt und mich ertränkt“, erklärte sie weiter und verriet den Grund für den schrecklichen medizinischen Vorfall. „Wenn Sie nicht genügend Natrium in Ihrem Blut, Urin oder Ihrem Körper haben, kann es zu einem Anfall kommen.“

Tatsächlich kann übermäßige Flüssigkeitszufuhr – auch als Wassertoxizität bekannt – Anfälle verursachen. Die Centers for Disease Control and Prevention raten den Menschen dringend, nicht mehr als 48 Unzen (das Äquivalent von sechs Tassen) pro Stunde zu trinken.

Shields enthüllte, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie viel Wasser trank, bereits einen niedrigen Natriumspiegel hatte, was sehr gefährlich sein kann.

Wasser verdünnt das Natrium im Blut und führt zu einer sogenannten Hyponatriämie.

Nach Angaben der Mayo Clinic führt ein niedriger Natriumspiegel zu einer Schwellung der Zellen. Dies kann im Gehirn zu einem erhöhten Druck auf den Schädel führen und möglicherweise einen Anfall auslösen. Die medizinische Organisation bezeichnet Hyponatriämie als „lebensbedrohlich“.

Shield gab nicht bekannt, wie viel Wasser sie getrunken hatte, aber Mayos Experte sagte, dass 3,7 Liter Flüssigkeit pro Tag für Männer und 2,7 Liter für Frauen ausreichend seien.

Dazu gehören auch andere Getränke als Wasser, wie Milch, Saft und Kaffee. Ärzte empfehlen im Allgemeinen, acht Gläser klares Wasser pro Tag zu trinken, obwohl je nach Umgebung und Trainingsumfang möglicherweise Anpassungen erforderlich sind.

Shield gab nicht bekannt, wie viel Wasser sie getrunken hatte, Experten raten jedoch, nicht mehr als 3,7 Liter Flüssigkeit pro Tag für Männer und 2,7 Liter Flüssigkeit pro Tag für Frauen zu trinken. Getty Images/iStockphoto

Um eine Überhydrierung zu vermeiden, raten Experten, täglich nicht mehr als 13 Tassen Wasser zu trinken und weniger als einen Liter pro Stunde zu sich zu nehmen.

Krampfanfälle sind nicht das einzige potenzielle Problem, das durch übermäßige Flüssigkeitszufuhr entstehen kann. Die Erkrankung kann auch Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und in extremen Fällen Schläfrigkeit, Muskelkrämpfe oder Müdigkeit, Doppeltsehen, Bluthochdruck, Verwirrtheit oder Atembeschwerden verursachen.

Und auch wenn der Grand-Mal-Anfall, den Shields erlitten hat, bei ihr keine bleibenden gesundheitlichen Probleme hinterlassen wird, kann übermäßige Flüssigkeitszufuhr tödlich sein.

Im Juli starb eine Mutter von zwei Kindern aus Indiana, nachdem sie in nur 20 Minuten schätzungsweise 64 Unzen Wasser – oder etwa 8 Gläser – getrunken hatte.











