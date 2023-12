Brock Purdy aus San Francisco wirft 4 Touchdown-Pässe, während die 49ers den verletzten Hurts treffen, Eagles 42-19

PHILADELPHIA (AP) – Deebo Samuel hat nach dem NFC-Meisterschaftsspiel der letzten Saison so viel geredet, dass der Box-Score fast noch einmal überprüft werden musste, um das zu bestätigen – ja, die 49ers haben tatsächlich gegen die Eagles verloren.

Samuel bezeichnete einen Cornerback der Eagles als „Müll“ und bezeichnete Philly als sein „meistgehasstes“ Team in der NFL. Nur zur Sicherheit kamen Samuel und einige Teamkollegen am Sonntag in Schwarz gekleidet an, vielleicht eine wissende Anspielung auf den düsteren Tag, der den Eagles bevorsteht.

Samuel untermauerte seine große Klappe mit einer Blockbuster-Leistung, die zeigte, dass die 49ers noch viel Spielraum haben, um der Nummer 1 der NFC nachzujagen.

Brock Purdy warf 314 Yards und vier Touchdowns, Samuel erzielte drei Touchdowns und Eagles-Quarterback Jalen Hurts wurde beim 42:19-Sieg von San Francisco gegen Philadelphia auf eine Gehirnerschütterung untersucht.

Der hitzige Rückkampf im NFC-Meisterschaftsspiel beinhaltete auch Touchdowns der 49ers bei sechs aufeinanderfolgenden Ballbesitzen und zwei Auswürfen, die zeigten, dass das diesjährige Titelspiel möglicherweise doch nicht erneut über Philly laufen wird.

„Damit war letztes Jahr nicht viel los“, sagte 49ers-Trainer Kyle Shanahan. „Wir haben uns einfach darauf gefreut, hierher zu kommen und gegen eine wirklich gute Mannschaft zu spielen, gut zu spielen und einen Sieg zu holen.“

Die 49ers (9:3) verließen Philly vor zehn Monaten angeschlagen im NFC-Meisterschaftsspiel, nachdem Purdy und sein Ersatz verletzt worden waren, und hatten bei einer 31:7-Niederlage keine Chance. Die 49ers verbrachten eine Nebensaison damit, die Birds zu zwitschern – Samuel nannte James Bradberry „Müll“ – und betraten dann das Linc als seltener Wettfavorit gegen ein Team mit zehn Siegen zu Hause.

„Unsinn zu reden, das gehört zum Spiel“, sagte Samuel. „Hoffentlich hat es sich niemand zu Herzen genommen. Am Ende des Tages ist es nur Spiel und Spaß.“

Den Eagles machte es nicht viel Spaß.

Die Eagles (10-2) erlitten einen Schrecken, als Hurts im vierten Durchgang vom Feld joggte und direkt in die Umkleidekabine ging. Er erhielt die Spielfreigabe und kehrte zum Einsatz zurück.

Es war nicht sofort klar, wann Hurts verletzt wurde. Er lehnte es ab, näher auf die Verletzung einzugehen.

Als der NFL-MVP-Zweitplatzierte der letzten Saison zurückkehrte, lagen die Eagles mit 35:13 zurück und waren auf dem Weg zu ihrer ersten Heimniederlage der Saison. Hurts traf DeVonta Smith bei seinem Return Drive für einen 2-Yard-Touchdown. Er beendete 26 von 45 Pässen für 298 Yards.

Purdy gab dem Sieg mit einem 46-Yard-Touchdown gegen Samuel den letzten Schliff.

Vielleicht hat sich diese Prahlerei für die 49ers ausgezahlt. Im Spiel herrschten heftige Gefühle, die durch eine Auseinandersetzung im dritten Viertel unterstrichen wurden, bei der der Linebacker der 49ers, Dre Greenlaw, und der Chief Security Officer der Eagles hin und her geworfen wurden.

Dom DiSandro, der ständig an der Seitenlinie der Eagles präsent war, zog Greenlaw nach einem Empfang von Smith ab. Greenlaw tauchte auf und streckte die Hand über zwei Beamte aus, um DiSandros Gesicht mit der geschlossenen Faust zu berühren.

Greenlaw wurde ausgeworfen. DiSandro, ein Kultheld in Philly, der ihn stets unterstützt, wenn die Eagles in der Öffentlichkeit auftreten, wurde ebenfalls zum Gehen aufgefordert und ging unter tosenden Ovationen in die Umkleidekabine.

„Ich finde es toll, wie wir uns danach gestärkt haben“, sagte Shanahan.

Die Eagles boten nur wenige andere Gründe zum Jubeln.

Purdy zerlegte eine Verteidigung, die den Receivern große Teile des Spiels offen ließ. Samuel fügte im dritten Viertel auch einem 12-Yard-Touchdown-Pass seinen Schaden zu und fing einen 48-Yard-Touchdown-Pass von Purdy, der den Vorsprung von 14:6 zur Halbzeit auf 28:13 ausbaute.

Purdy fand es toll, dass Samuel dem bereits erwarteten Rückkampf noch mehr Würze verlieh.

„In der Umkleidekabine hat er vielleicht Dinge gesagt, die uns Spaß gemacht haben“, sagte Purdy. „War es etwas Außergewöhnliches? Deebos Deebo. Sein Spiel tat sein Übriges.“

Das hat es auf jeden Fall getan. Samuel verwandelte nur vier Fänge in 116 Yards. Die Ergebnisse waren natürlich in jedem Spiel knapp. Aber sie hielten die Offensive der Eagles, die zur Gewohnheit wurde, Ballwechsel zur Halbzeit zu machen, in Schach und saugten die Atmosphäre aus dem Linc.

Die Eagles verwandelten Halbzeitrückstände in jedem der letzten vier Spiele – einschließlich eines Super Bowl-Rückkampfs in Kansas City – und insgesamt fünf Mal in dieser Saison in Siege. Die Eagles wurden in der ersten Halbzeit dieser Saison mit 144-156 Punkten übertroffen.

Ein lästiges Detail bei all diesen Comebacks – Philly blieb gegen Shanahan nie zurück. Die 49ers stehen 33:1 (einschließlich Playoffs) und führen zur Pause unter Shanahan mit mehr als acht Punkten.

Hurts trug in der ersten Halbzeit seinen Teil dazu bei, die Eagles in die 20er-Linie zu treiben, indem er AJ Brown beim ersten Drive für 38 Yards und beim zweiten Drive für 17 Yards an Brown traf. Die Eagles mussten sich stattdessen mit Field Goals von Jake Elliott aus 26 und 39 Yards begnügen und führten mit 6:0.

„Normalerweise gewinnt man, wenn man nach dem Standard spielt“, sagte Hurts. „Ich glaube nicht, dass wir auf höchstem Niveau gespielt und gewonnen haben.“

Die 49ers schüttelten die Panik im ersten Viertel ab, die dazu führte, dass sie mit insgesamt minus 6 Yards abschlossen, bis Purdy im zweiten Viertel die Offensive ins Rollen brachte. Ähnlich wie im NFC-Meisterschaftsspiel wurde Purdy früh unter Druck gesetzt. Aber er blieb stark, insbesondere bei einem Gerangel, bei dem er zweimal getroffen wurde, aber auf den Beinen blieb und trotzdem einen Vorsprung von 6 Yards erzielte. Er krönte diesen Drive mit einem 2-Yard-Touchdown-Pass auf Brandon Aiyuk, der zum 7:6 führte.

Christian McCaffrey, der das Spiel mit 93 Yards Rushing beendete, fügte 38 Sekunden vor Schluss einen 2-Yard-Score hinzu und führte damit mit 14:6.

Die 49ers haben es nie wirklich bereut – und vielleicht passte die schwarze Kleidung zu dieser Niederlage, auch wenn Samuel das Gegenteil behauptete.

„Es ist nur das Outfit“, sagte er lachend. „Es hat alles Klick gemacht. Die Passform hat gut gepasst.“

Das gilt auch für die Offensive der 49ers.

