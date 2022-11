Brock Boeser trifft zweimal, als die Vancouver Canucks die LA Kings mit 4:1 besiegen

Brock Boeser überwand seine torlose Durststrecke am Freitag auf dramatische Weise und erzielte zwei Tore, um die Vancouver Canucks zu einem 4:1-Sieg gegen die LA Kings zu führen.

Elias Pettersson hatte auch eine Nacht mit zwei Toren für die Canucks (6-9-3), während Andrei Kuzmenko und Quinn Hughes jeweils zwei Vorlagen erzielten.

Blake Lizotte reagierte für die Kings (11-8-1) und leitete einen Schuss von Sean Walker Mitte des zweiten Drittels um.

LA schlug die Heimmannschaft im gesamten Spiel mit 38:25 und zwang Vancouvers Torhüter Thatcher Demko zu 37 Paraden, um seinen zweiten Saisonsieg einzufahren.

Im gegnerischen Netz stoppte Jonathan Quick 21 von 25 Schüssen für die Könige.

Elias Pettersson und Brock Boeser netzen jeweils 2 und Thatcher Demo verzeichnete 37 Paraden als die #Canucks gewinnen Sie einen 4:1-Sieg über Kings. @ Budweiser Kanada HÖHEPUNKTE | https://t.co/wpTQYOtzyS pic.twitter.com/aUuqN3uSeh – Vancouver Canucks (@Canucks) 19. November 2022

Das Ergebnis markierte den zweiten Sieg der Canucks in Folge nach einem 5:4-Sieg über die Sabres in Buffalo am Dienstag.

Nach 11 torlosen Spielen steckte Boeser sein zweites Spiel des Abends mit 5:07 ins dritte Drittel.

Die Kings drehten den Puck tief im Gebiet der Canucks um, wo Sheldon Dries ihn aufhob und das Eis hinauf raste. Er schoss aufs Tor, nur um zu sehen, wie Quick abwehrte, aber Boeser, der an der Seite des Netzes stand, war da, um den Abpraller aus der Luft zu schlagen und zum 4: 1 zu machen.

LA hätte den 2:59-Rückstand im dritten Viertel fast weggeschmissen, als Anze Kopitar einen Schuss vom Pfosten abfeuerte. Demko krabbelte in die Falte, um den Puck zu finden, während seine Teamkollegen Oliver Ekman-Larsson und JT Miller ebenfalls in der blauen Farbe suchten.

Vancouver gewann dank anhaltendem Druck nach 14:50 in der zweiten Minute wieder ein Zwei-Tore-Polster zurück.

Da die Könige in ihrer eigenen Zone eingezwängt waren, schickte Kuzmenko einen Pass über den Schlitz zu Pettersson, der einen Schuss an dem abtauchenden Quick vorbei für sein zweites Tor des Spiels abfeuerte.

64 Sekunden zuvor kam LA auf das Brett, als Lizotte einen Schuss von Sean Walker von der Seite des Netzes zum 2: 1 umleitete.

Walkers Cross-Checking-Strafe verschaffte den Canucks in der Mitte des Frames einen Mannvorteil.

Zwanzig Sekunden nach Beginn des Powerplays tippte Boeser auf Millers One-Timer und brachte Vancouver mit seinem lang erwarteten ersten Saisontor mit 2: 0 in Führung. Der beschwingte Rechtsaußen feierte mit einem nachdrücklichen Doppelfauststoß.

Die Canucks waren im Powerplay am Freitag 1: 3, während LA 0: 2 ging.

Nach einem torlosen Eröffnungsframe stürmten die Kings in den zweiten und schossen die Hausherren in den ersten fünf Minuten mit 7: 0 aus.

Die Canucks nutzten jedoch ihre erste Chance. Pettersson und seine Linienkameraden brachen zu einem seltsamen Ansturm aus, und der schwedische Center schickte einen Handgelenksschuss von den oberen Rautenzeichen an Quick vorbei, um den ersten Treffer von Vancouver in diesem Zeitraum zu erzielen.

STREICHEN GEGANGEN

Boeser hat in sechs aufeinanderfolgenden Spielen für die Canucks Punkte gesammelt und sieben Punkte (zwei Tore, fünf Vorlagen) auf der ganzen Strecke registriert. Miller hat eine Punkteserie von vier Spielen mit drei Toren und einer Vorlage.

EIN UND AUS

Stürmer Curtis Lazar kehrte in die Aufstellung von Vancouver zurück, nachdem er 10 Spiele mit einer Handverletzung verpasst hatte. Die Canucks schickten Will Lockwood als Antwort zurück zu den Abbotsford Canucks der American Hockey League.

ALS NÄCHSTES

Die Kings sind am Samstag wieder in Aktion und beenden einen Road Swing mit vier Spielen mit einem Besuch im Kraken in Seattle. Die Canucks werden am Montag Gastgeber der Vegas Golden Knights sein.

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 18. November 2022 veröffentlicht.

Gemma Karstens-Smith, The Canadian Press

