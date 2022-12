Brittney Griner aus russischer Haft entlassen

Das ukrainische Militär sagte, Siedlungen in der östlichen Region Donezk und der nordöstlichen Region Charkiw seien unter schweres russisches Feuer geraten.

„Mehr als 20 Angriffe von [Russian] mehrere Raketenwerfer [are] über die Positionen unserer Truppen und Siedlungen entlang der Kontaktlinie“, sagte das Militär.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine sagte, die russischen Streitkräfte würden ihre Linien entlang der Grenze zwischen der Ukraine halten Charkiw und Luhansk Regionen und hatte im Laufe des Tages fast ein Dutzend Siedlungen beschossen.

Oleh Syniehubov, Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, sagte gegenüber dem ukrainischen Fernsehen, dass in den nördlichen Teilen von Charkiw Städte, die kürzlich von ukrainischen Streitkräften nahe der russischen Grenze zurückerobert wurden, ständig beschossen würden, darunter auch Wowtschansk.

„Siedlungen nahe der Frontlinie im Sektor Kupjansk werden ständig beschossen“, sagte er, betonte aber, dass es keine Aussicht auf eine Gegenoffensive der Russen gebe. „Wir haben genug Kräfte und Mittel in diesem und anderen Bereichen, um den Feind abzuwehren.“

Weiter südlich, die Donezk Nach Angaben des Militärs sehen die Frontlinien in fast 20 Gebieten weiterhin schweren russischen Beschuss, insbesondere in der Umgebung von Bakhmut und Avdiivka. Die Schlachten in der Region sind zu einem Zermürbungskrieg geworden, bei dem Mörser, Panzerfeuer, Artillerie und Sprengstoff von Drohnen abgeworfen wurden – wobei ein Großteil der Landschaft von Kratern übersät ist. Keine Seite hat in mehreren Monaten entlang dieses Teils der Frontlinie ein bedeutendes Territorium eingenommen.

Der Generalstab sagte, dass in den südlichen Regionen von Saporischschja und Dnipropetrowsk, waren 22 Siedlungen unter Beschuss geraten, wobei zwei von russischen Flugzeugen angegriffen wurden. Außerdem wurden fast 20 Siedlungen in den kürzlich befreiten Teilen der Region Cherson am Westufer des Flusses Dnipro von russischen Panzern und Artillerie beschossen.

Hier ist die neueste Karte der Kontrolle: