Justin Gaethje keert eindelijk terug naar de kooi om het volgend weekend op te nemen tegen Rafael Fiziev tijdens UFC London.

The Highlight is op zoek naar een manier om zijn positie in de lichtgewicht divisie weer op te bouwen, nadat hij in mei in de eerste ronde verloor van voormalig kampioen Charles Oliveira.

Gaethje had zijn momenten voordat hij werd ingediend bij UFC 274

De nederlaag bij UFC 274 bleek de tweede keer te zijn dat Gaethje er niet in slaagde de onbetwiste lichtgewicht titel in zijn UFC-carrière te veroveren, nadat hij in 2020 bewusteloos werd gewurgd door Khabib Nurmagomedov.

De Amerikaan zal nu de vijver oversteken om het op te nemen tegen de snel opkomende Azerbeidzjaanse jager Fiziev, die zes opeenvolgende wedstrijden in de achthoek heeft gewonnen.

Gaethje vs Fiziev: datum en starttijd in het VK

UFC 286 vindt plaats op zaterdag 18 maart en wordt gehouden in de O2 Arena in Londen.

De prelims beginnen om 16.00 uur en het hoofdtoernooi begint rond 19.00 uur Britse tijd.

De kooiwandelingen van het hoofdevenement zijn gepland om 22.30 uur, met Gaethje tegen Fiziev ongeveer een uur eerder verwacht.

Gaethje tegen Fiziev: Hoe te kijken

Het evenement wordt uitgezonden op BT Sport Box Office voor een prijs van £ 19,95.

De vroege prelims worden vanaf 19.00 uur vertoond op BT Sport 1 voordat ze overschakelen naar Box Office voor de hoofdkaart.

Klanten van BT Sport kunnen de uitzending op tv of via hun app en website bekijken.

talkSPORT zal gedurende de fightweek alle opbouw en reactie op het evenement hebben, terwijl talkSPORT.com een ​​liveblog zal houden voor de actie.

Getty Gaethje is op zoek om zijn status in de UFC weer op te bouwen

UFC 286: Fight-kaart

Aan verandering onderhevig

Hoofdkaart

MAIN EVENT: Leon Edwards (c) vs Kamaru Usman – voor UFC Welterweight Championship

Justin Gaethje tegen Rafael Fiziev

Gunnar Nelson tegen Bryan Barberena

Jennifer Maia tegen Casey O’Neill

Marvin Vettori tegen Roman Dolidze

Voorlopige kaart

Jack Shore tegen Makwan Amirkhani

Chris Duncan tegen Omar Morales

Sam Patterson tegen Yanal Ashmoz

Muhammad Mokaev tegen Jafel Filho

Vroege voorlopige kaart

Lerone Murphy tegen Gabriel Santos

Christian Leroy Duncan tegen Dusko Todorovic

Malcolm Gordon versus Jake Hadley

Joanne Wood tegen Luana Carolina

Jai Herbert tegen Ludovit Klein

Julianna Miller tegen Veronica Macedo

getty Fiziev pakte zijn grootste overwinning ooit in stijl bij UFC Vegas 58

Gaethje tegen Fiziev: Wat is er gezegd?

Fiziev vertelde Red Corner MMA: “Het is een grote uitdaging voor mij. Het is een gevaarlijk gevecht voor mij.

“Hij is een sterke vechter, het is ook iets heel interessants voor mij, iets dat me vreugde brengt en me energie geeft.

‘Ik heb nog nooit iemand Gaethje zien roepen. Niemand zei: ‘Gaethje, Gaethje, Gaethje, kom met me vechten.’ Ik weet het niet zeker, misschien kun je me corrigeren.

“Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk dat ik de eerste ben die hem roept en ik wil echt met hem vechten.

“Bovendien zal het me dichter bij de titel brengen. Ik weet dat ik dichtbij ben. Als ik Gaethje op spectaculaire wijze verslaat, kan ik gemakkelijk meevechten voor de titel.”