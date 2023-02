Het nieuwe Formule 1-seizoen komt eindelijk weer op de sportkalender met volgend weekend de 2023 Grand Prix van Bahrein.

Max Verstappen doet een bod om pas de vierde coureur ooit te worden die drie coureurskampioenschappen wint na zijn dominantie van de hele grid afgelopen campagne.

Getty-afbeeldingen – Getty De enige keer dat het duo vorig seizoen een hoekschop betwistte, sloeg de vonk over

Lewis Hamilton maakt momenteel deel uit van de illustere three-peat club en zal proberen de Nederlander te stoppen na een van de slechtste seizoenen uit zijn carrière.

De zevenvoudig wereldkampioen slaagde er in 2022 niet in om ook maar één Grand Prix te winnen – zijn enige jaar zonder één – en moest genoegen nemen met de zesde plaats, aangezien Verstappen een recordaantal van 15 races won op weg naar de titel en Red Bull Mercedes versloeg om de constructeurstitel op te eisen. .

Toch gelooft Verstappen zelf dat de Brit zou kunnen terugkeren naar een titelstrijd als de Silver Arrows hun problemen van vorig seizoen hebben opgelost.

Op de vraag of Hamilton nog steeds een gevaarlijke bedreiging vormde, antwoordde de 25-jarige: “Natuurlijk is hij dat. Hij is een van de beste coureurs ooit in de sport.

“Als hij de auto heeft om het te doen, kan hij weer voor de titel vechten. Het is hetzelfde voor George (Russell), voor Charles (Leclerc), het is hetzelfde voor Lando (Norris).

“Als je ze een auto geeft die in staat is om een ​​kampioenschap te winnen, dan kunnen ze dat ook.”

Grand Prix van Bahrein: datum en starttijd in het VK

De Formule 1-campagne van 2023 gaat weer van start met de Grand Prix van Bahrein.

Het raceweekend op het Bahrain International Circuit staat gepland van vrijdag 3 tot en met zondag 5 maart.

Er zijn twee trainingen op vrijdag en de derde sessie vindt plaats op de zaterdag voor de kwalificatie.

De officiële timing voor de race zelf moet nog worden bevestigd, maar zou de starttijd van 15.00 uur Britse tijd op zondag moeten volgen.

AFP Verstappen pakte zijn tweede titel in een ongelooflijk seizoen

Grand Prix van Bahrein: tv-zender en livestream

Het hele weekend zal er verslag zijn van Sky Sports F1. Hun verslaggeving van de opbouw van de race op zondag begint rond 13.00 uur.

Sky Sports-klanten kunnen dit via de app live streamen met hun mobiel, tablet of computer.

Zo niet, dan kun je een Sky Sports Day Pass kopen bij NowTV voor £ 9,99, terwijl Channel Four later op de avond hoogtepunten uitzendt.

talkSPORT heeft de hele week al het beste van de actie.

Twitteren Hamilton was vorig jaar niet op zijn best voor Mercedes

Grand Prix van Bahrein: wat is er gezegd?

Verstappen heeft gezegd dat hij ‘geen problemen’ heeft met rivaal Hamilton na hun veel gepubliceerde confrontaties in de titelrace van 2021.

Hamilton werd onlangs gevraagd naar hun relatie en zei: ‘Ik respecteer hem’, eraan toevoegend: ‘Misschien heeft hij een probleem met mij. Maar daar ben ik niet zeker van en ik neem eigenlijk aan van niet.”

De twee werden samen op de foto gezet tijdens het afscheidsdiner van Sebastian Vettel eind vorig seizoen, waar Verstappen in zijn antwoord naar verwees.

“Ik heb met niemand problemen”, zei Verstappen.

“We hadden dat diner in Abu Dhabi, we hebben met iedereen gelachen, we hadden allemaal een goede tijd, dus dat is oké.”