Rishi Sunak heeft naar verluidt duizenden ponden uitgegeven om zijn aansluiting op het elektriciteitsnet te verbeteren

De Britse premier Rishi Sunak heeft een lokaal elektriciteitsnetwerk geüpgraded om een ​​groot verwarmd zwembad in zijn privélandhuis van stroom te voorzien, meldde The Guardian zondag. De verhuizing komt omdat tientallen openbare zwembaden in het VK sluiten vanwege torenhoge energierekeningen.

Volgens het nieuwscentrum zijn ingenieurs geïnstalleerd “een aanzienlijke hoeveelheid apparatuur” en een nieuwe verbinding die over open velden loopt om het landhuis van de premier in Noord-Yorkshire, Noord-Engeland, te verbinden met de National Grid. Er werd gezegd dat Sunak de upgrade uit eigen zak zal betalen, met geschatte kosten op “tienduizenden ponden.”

Sunak kocht het landgoed naar verluidt in 2015 voor £ 1,5 miljoen ($ 1,8 miljoen). Volgens de Daily Mail kost het hem ongeveer £ 13.000 ($ 15.600) per jaar om het zwembad van bijna 12 meter warm te houden.









Meer dan 60 openbare zwembaden in het VK zijn tussen 2019 en 2022 gesloten vanwege stijgende energiekosten en tekorten aan chemicaliën, zei de BBC vorig jaar, daarbij verwijzend naar gegevens die zijn verkregen via een verzoek om vrijheid van informatie. In juli meldden Britse media dat het grote recreatiecentrum in Richmond, dat deel uitmaakt van het kiesdistrict Sunak, een van de zwemfaciliteiten was die moeite had om open te blijven.

Dat heeft een beperkte commissie van het Lagerhuis dinsdag gezegd “een gebrek aan ondersteuning” van de overheid heeft ongeveer 350 openbare zwembaden gedwongen te sluiten of de openingstijden te verkorten.

In januari onthulde de regering een kortingsprogramma om bedrijven te helpen omgaan met hoge elektriciteits- en gasrekeningen. Het schema “biedt zekerheid op lange termijn” aan degenen die door de crisis zijn getroffen, beweerde de regering in een verklaring.