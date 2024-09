Liverpool. De premier van Groot-Brittannië, Keir Starmer, is verantwoordelijk voor de levering van zeilen. Met een partijconferentie in Liverpool is er behoefte aan een reactie op het conflict en de steun van de gemeenschap, wat zou leiden tot de vernietiging van Israël door de terroristische organisatie Hamas.

In deze toespraak heeft Starmer al zijn cursussen veranderd – er zijn toespraken van “worsten” (Würstchen) en de bereiding van “gijzelaars” (Geiseln). De conservatieve Zeitung “Telegraph” sprak van een peinlichen fout.

Op het platform X drijft zichzelf aan als een nutzer über van de wellustige versprecher, die de conservatieve partij probeert te verslaan, de Wahl in de zomer van Starmer’s sozialdemokratische Labour-partei. Starmer is momenteel de nieuwe premier.

In een aparte toespraak van de 62 jaar voor het einde van hun leven en de descalatie op de grens tussen Libanon en Israël. Starmer zorgde ook voor een veilige Waffenstillstand in de Gazastrook. De toespraken van de jaarlijkse partijconferenties worden binnenkort gehouden in het politieke Low in Groot-Brittannië.

RND/dpa