LONDEN – Britse regeringscijfers zeggen dat ze Qatari-investeringen in Manchester United privé zouden verwelkomen, aangezien de eigenaren van de club een bod van £4 miljard overwegen van een lid van de heersende klasse van de staat in het Midden-Oosten.

Een hoge Britse handelsgezant vertelde POLITICO dat Groot-Brittannië “absoluut buitenlandse investeringen in dit land vanuit het Midden-Oosten zou moeten omarmen, of het nu gaat om voetbal of groene energie”, toen hem werd gevraagd naar de mogelijke verkoop van een van ’s werelds beroemdste voetbalclubs aan Qatari. eigendom.

Een andere belangrijke figuur van de Britse regering, een minister die grote belangstelling heeft voor de voorgestelde deal, zei dat het bod van sjeik Jassim bin Hamad al-Thani – de voorzitter van de Qatari Islamic Bank – een “goede investering” zou zijn als het gepaard zou gaan met de verzekering dat de bredere gemeenschap zou profiteren.

Beide senior figuren spraken op voorwaarde van anonimiteit. Een functionaris van het Department for Business and Trade zei dat de Britse regering niet actief betrokken was bij de mogelijke verkoop van Manchester United en dat het departement “helemaal geen zicht” heeft op het bod van Qatar.

De Britse regering is recent bekritiseerd vanwege haar inspanningen om de economische banden met Qatar en andere landen in het Midden-Oosten die beschuldigd worden van mensenrechtenschendingen uit te breiden. Een lid van de handelsafdeling probeerde de verkoop van Newcastle United aan het soevereine vermogensfonds van Saoedi-Arabië in 2021 te vergemakkelijken, volgens vorig jaar gelekte documenten.

De vertegenwoordigers van Al-Thani hadden woensdag een ontmoeting met het eigendom van Manchester United op Old Trafford, waarbij de Qatari nu wordt beschouwd als de favoriet om de aankoop af te ronden van rivaliserende bieder Jim Ratcliffe. De Amerikaanse familie Glazer wil de club na 18 jaar meerderheidsaandeel verkopen.

Al-Thani heeft beweerd dat het staatsfonds of de regering van het land niet betrokken is bij zijn bod, hoewel waarnemers scepsis hebben geuit over de werkelijke onafhankelijkheid van het land van de kleine maar ultrarijke Qatarese staat.

Een persoon die dicht bij het bod van de sjeik stond, zei dat ze “ervan overtuigd” waren dat er geen inmenging van de Britse regering zou zijn als het bod succesvol was, en wees erop dat “Qatar een nauwe bondgenoot van het VK is”.

“Sheikh Jassim zou zichzelf niet op de kaart zetten als hij niet dacht dat het bod succesvol zou zijn”, voegden ze eraan toe.

‘Sportwassen’

Mensenrechtenorganisaties hebben gezegd dat de poging tot aankoop door Qatar van een van de meest erkende culturele bezittingen van Groot-Brittannië een voorbeeld is van “sportswashing” – een poging om nationale of zakelijke reputaties te verbeteren door deel te nemen aan topsport – en dat het moet worden geblokkeerd door het Engelse voetbal. autoriteiten.

Qatar is alom veroordeeld vanwege zijn staat van dienst op het gebied van arbeidersrechten, meest recentelijk in de aanloop naar het WK voetbal van vorig jaar, en vanwege zijn behandeling van vrouwen en de LGBTQ+-gemeenschap. Qatar is ook het middelpunt van een groot EU-corruptieschandaal waarbij koffers vol geld in beslag zijn genomen door de politie.

Peter Frankental, directeur economische zaken van Amnesty International UK, waarschuwde dat “buitenlandse investeringen in het VK niet tegen elke prijs mogen komen”, en zei dat de Britse regering “onze zorgen over mensenrechten zou moeten delen”.

“Het organiseren van het WK in Qatar was een enorme oefening om de aandacht af te leiden van de systematische uitbuiting van migrerende werknemers door het land, de schandelijke anti-LGBTQ+-wetten en de onaanvaardbare beperkingen die worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting en de rechten van vrouwen”, zei hij.

Passend en correct?

Een potentiële belemmering voor de verkoop kwam vorige maand naar voren toen de Britse regering plannen aankondigde voor een onafhankelijke voetbalregulator om de fitheid van clubeigenaren en de financiële stabiliteit van professionele clubs te testen.

Het volgde op een herziening van het Engelse voetbalgouverneurschap nadat zes Premier League-clubs probeerden deel te nemen aan een voorgestelde Europese Super League-competitie in 2021.

Maar de hierboven geciteerde senior handelsgezant van het VK zei dat de strategie nooit bedoeld was om te voorkomen dat clubs worden verkocht aan investeringsvehikels die worden gesteund door het buitenland.

“Het witboek zal geen enkele buitenlandse investering in voetbal geblokkeerd zien. Daar ben ik heel zeker van’, zeiden ze. “Het gaat niet om het blokkeren van investeringen, het gaat om het waarborgen van financiële duurzaamheid en best practices voor clubs.”

Kijkend naar de Golf

De Britse regering heeft inderdaad actief geprobeerd de economische banden na de Brexit te verdiepen met de zes landen in het handelsblok van de Gulf Cooperation Council: Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oman, Bahrein en Koeweit.

Er zijn investeringsovereenkomsten gesloten met staatsfondsen van Qatar en de VAE ter waarde van tientallen miljarden ponden, en het VK onderhandelt momenteel over een collectieve handelsovereenkomst met de zes Golfstaten.

Een Tory-parlementslid, een voormalige Britse minister van Handel, wuifde de bezorgdheid weg dat er geld uit het Midden-Oosten in het Engelse voetbal terechtkomt en zei dat de meeste fans dit soort investeringen verwelkomen.

“Toen Newcastle werd gekocht door Saoedi-Arabië, herinner ik me dat ik Newcastle-fans zag die handdoeken om hun hoofd droegen en feest vierden buiten het stadion”, zei het parlementslid.