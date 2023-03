Een op de vijf huishoudens gaf aan maaltijden over te slaan of een hele dag niet te eten in januari, volgens de Food Foundation

Het aantal kinderen dat door voedselarmoede wordt getroffen in het Verenigd Koninkrijk is in januari bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, meldt The Guardian op basis van een onderzoek van de denktank Food Foundation.

Volgens de bevindingen gaf 22% van de ondervraagde huishoudens aan vorige maand maaltijden over te slaan of een hele dag niet te eten. In januari 2022 was dat nog maar 12%. Het totale aantal Britse kinderen dat lijdt aan een gebrek aan voedsel heeft nu bijna 4 miljoen bereikt, zo bleek uit gegevens.

De alarmerende trend komt doordat het land lijdt onder een recordhoge voedselinflatie, aangespoord door stijgende energiekosten. De indicator staat nu op 17,1%, zo blijkt uit de laatste cijfers van marktonderzoeker Kantar eerder deze week, waarbij melk, eieren en margarine de snelste prijsstijging laten zien. De crisis in de kosten van levensonderhoud wordt nog verergerd door het recente besluit van de regering om de steun voor de energierekening van huishoudens te verlagen.

Het publiek dringt er nu bij de Britse autoriteiten op aan om gratis schoolmaaltijden in het hele land uit te breiden. Uit een afzonderlijk onderzoek van de Food Foundation bleek dat 80% van de respondenten er voorstander van was om alle Britse kinderen in aanmerking te laten komen voor gratis maaltijden op school. Momenteel komen alleen huishoudens met een jaarinkomen van minder dan £ 7.400 in aanmerking voor gratis maaltijden, waardoor volgens de Child Poverty Action Group zo’n 800.000 kinderen in armoede leven maar niet in aanmerking komen voor de uitkering.

“Door in de volgende begroting gratis schoolmaaltijden uit te breiden naar meer kinderen in Engeland, zou de regering een beleidswijziging kunnen doorvoeren die populair is bij de kiezers, gericht en op het juiste moment komt, en echt resultaten oplevert op het gebied van nivellering,” Zei Anna Taylor, de CEO van Food Foundation, in haar commentaar op de bevindingen.

Volgens de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, kunnen gezinnen met gratis schoolmaaltijden jaarlijks zo’n 440 pond per kind besparen. Eerder deze maand kondigde hij aan dat scholen in Londen vanaf september een jaar lang gratis maaltijden gaan aanbieden aan alle basisschoolleerlingen.

