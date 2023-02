De Britse economie is nog niet vrij van problemen, waarschuwde minister van Financiën Jeremy Hunt vrijdag, na het vrijgeven van gegevens waaruit bleek dat het land een recessie ternauwernood had vermeden.

Volgens het Office for National Statistics vertoonde het bbp een nulgroei in het laatste kwartaal van 2022 en een maand-op-maand daling van 0,5% in december.

“Het feit dat het Verenigd Koninkrijk vorig jaar de snelst groeiende economie was in de G7 en dat het geen recessie heeft vermeden, toont aan dat onze economie veerkrachtiger is dan velen vreesden.” Hunt vertelde het aan de Guardian.

De economie kromp in het derde kwartaal van vorig jaar met 0,3%. Een andere inkrimping zou een technische recessie hebben betekend – gedefinieerd door twee achtereenvolgende kwartalen van achteruitgang.

“We zijn echter nog niet uit het bos, vooral als het gaat om inflatie,‘ benadrukte de kanselier. “Als we vasthouden aan ons plan om de inflatie dit jaar te halveren, kunnen we erop vertrouwen dat we een van de beste groeivooruitzichten hebben van waar dan ook in Europa.”

Volgens de laatste vooruitzichten van de Bank of England zal het VK in 2023 in een recessie belanden, maar dat zal “ondieper” dan eerder voorspeld.

Ondertussen heeft het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) gewaarschuwd dat dit jaar voor velen zal aanvoelen als een recessie, vanwege een ernstige crisis in de kosten van levensonderhoud, met stijgende inflatie, leenkosten en energierekeningen.

