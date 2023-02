Mensen lopen buiten de Bank of England in het financiële district van de City of London, in Londen, Groot-Brittannië, 26 januari 2023. Henry Nichols | Reuters

LONDEN — Het Verenigd Koninkrijk heeft tot nu toe een langverwachte recessie vermeden, en de tekenen uit de zakenwereld zijn dat de economie het misschien beter houdt dan gevreesd, aldus veteraan Schroders-fondsmanager Andy Brough. Uit cijfers die eerder deze maand werden gepubliceerd, bleek dat het BBP van het VK in december met 0,5% kromp, terwijl de economie in het laatste kwartaal van 2022 afvlakte om een ​​technische recessie ternauwernood te voorkomen. De Bank of England voorspelt dat de Britse economie in het eerste kwartaal van 2023 in een oppervlakkige recessie is beland die vijf kwartalen zal aanhouden, aangezien de energieprijzen hoog blijven en de stijgende marktrente de bestedingen beperkt. Maar Brough, hoofd van het pan-Europese small- en midcap-team bij de Britse vermogensbeheerder Schroders, zei dat zijn interacties met bedrijven een grotere veerkracht suggereerden dan de zwakke bbp-cijfers en officiële prognoses impliceren. “De consument geeft nog steeds uit. Elk cijfer is een verrassing voor de markt, nietwaar? Ik loop door de straten of fiets naar mijn werk, (en) er zijn nog steeds veel mensen en mensen kopen nog steeds huizen, kopen nog steeds auto’s, ze zijn nog steeds aan het winkelen”, vertelde hij woensdag aan CNBC’s “Squawk Box Europe”. “Er zijn zeven wereldwonderen, en het achtste wereldwonder is hoe het bbp wordt berekend”, zei hij, eraan toevoegend dat hij “verrast” was door de omvang van de krimp in december.

In hun laatste inkomstenrapporten verhoogden Britse banken meestal hun voorzieningen voor verliezen op leningen – geld dat opzij was gezet om te verzekeren dat klanten hun schulden niet zouden nakomen. Brough raadde de markt af dit te lezen als een teken dat krappere financiële voorwaarden het risico op wanbetaling onder consumenten in het VK vergroten, en zei dat de bedrijven met wie hij spreekt, het eigenlijk “goed doen”. “Onder de winstgevendheid x-minus van bedrijven vandaag, zien we behoorlijk goede dividendverhogingen, behoorlijk goede winstoverzichten, dus onderliggend denk ik dat de economie er veel beter aan toe is. En het is heel gemakkelijk om uit te stappen op zoiets als een Lloyds Bank en de andere financiële bedrijven en zeggen dat het moeilijk is, maar eigenlijk is het een mechanische berekening, deze voorziening.” Lloyds Bank kondigde woensdag een aandeleninkoop van £ 2 miljard ($ 2,42 miljard) aan en verhoogde het slotdividend tot 1,6 pence per aandeel. Het was de laatste in een reeks grote Britse bedrijven die sterke winstcijfers over het vierde kwartaal rapporteerden en het kapitaalrendement voor aandeelhouders verhoogden. ‘Tekenen van leven’ in bedrijfsinvesteringen Onzekerheid over de toekomstige betrekkingen tussen Westminster en Brussel heeft de bedrijfsinvesteringen gehamerd sinds het VK in 2016 stemde om de Europese Unie te verlaten, wat op zijn beurt de productiviteitsuitbreiding belemmerde en de directe kosten van de Brexit voor de potentiële groei van het VK verhoogde. De reële bedrijfsinvesteringen in het vierde kwartaal van 2022 waren slechts fractioneel hoger dan vóór de Brexit-stemming, maar de recente trends lijken hoopvoller, volgens Kallum Pickering, senior econoom bij Berenberg. “Hoewel vanaf een lage basis na de pandemie-gerelateerde inzinking, stegen de reële bedrijfsinvesteringen in 2022 met circa 10% – met een stijging van 4,8% (kwartaal-op-kwartaal) alleen al in het vierde kwartaal”, zei Pickering dinsdag in een onderzoeksnota. “Het blijft een open vraag of het momentum de komende kwartalen sterk kan blijven, aangezien bedrijven zich schrap zetten tegen de tegenwind van krappere financiële voorwaarden en torenhoge energiekosten, maar bedrijven hebben zowel de behoefte als de middelen om hun investeringen verder op te voeren.”

Hij voegde eraan toe dat de vooruitzichten “gunstig lijken”, als de politieke onzekerheid blijft afnemen – nu de regering van premier Rishi Sunak afstand neemt van het populisme van gevallen voorgangers Liz Truss en Boris Johnson, terwijl de belangrijkste oppositiepartij Labour naar het centrum verschuift onder “betrouwbare pragmaticus” Keir Starmer – en het VK vermijdt een ernstige recessie. Pickering benadrukte ook dat Britse bedrijven “geen vertrouwen hebben, geen kansen”, aangezien de zwakte in bedrijfsinvesteringen niet kan worden toegeschreven aan concrete factoren, zoals moeilijkheden bij het financieren van kapitaaluitgaven of een gebrek aan levensvatbare technologieën die productieprocessen kunnen helpen. “Niet-financiële ondernemingen zitten op deposito’s gelijk aan circa 23% van het jaarlijkse bbp. De schuld van niet-financiële ondernemingen is ook laag. Met circa 75% van het bbp eind 2022 bevindt de schuld zich op het niveau van eind jaren negentig, ver onder de GFC-piek van 103% in 2009 en ver onder het huidige niveau van de eurozone van circa 145%”, benadrukte hij. “Met zijn magere productiviteitsprestaties in het post-GFC-tijdperk – de productie per werknemer steeg met slechts 5,5% tussen Q2 2008 en Q3 2022 – is het VK wanhopig op zoek naar een grootschalige verhoging van zijn kapitaalvoorraad.”