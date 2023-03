De Britse bondskanselier Jeremy Hunt zal volgende week een “schone energie-reset” beloven, waarbij hij in zijn voorjaarsbegroting miljarden ponden aan investeringen voor koolstofafvangtechnologieën zal uittrekken, terwijl hij de steun van de regering voor de Britse nucleaire sector opnieuw bevestigt.

De regering zal de komende twee decennia £ 20 miljard investeren in het afvangen en opslaan van koolstof, zegt Hunt, met het argument dat de technologie – waarbij kooldioxide wordt geproduceerd tijdens industriële processen wordt afgescheiden en ondergronds wordt opgeslagen – de overgang van het land naar een net zal ondersteunen. nul economie.

Hunt zal ook meer details geven over hoe het VK van plan is zijn nucleaire sector uit te breiden, door het promoten van “kleine modulaire reactoren”, een opkomende technologie waarvan de ministers hopen dat het in de toekomst goedkopere en veiligere kernenergie aan het elektriciteitsnet kan leveren.

Op vrijdag ondertekende het VK een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op energiegebied met Frankrijk, gericht op de gedeelde ambitie van de landen om hun nucleaire sectoren aanzienlijk uit te breiden om netto nuldoelen na te streven. Het VK is naar verluidt ook van plan om kernenergie opnieuw te classificeren als “groen” om de sector in staat te stellen in aanmerking te komen voor meer particuliere investeringen, in navolging van de EU die kernenergie opneemt in haar zogenaamde “taxonomie” van energiebronnen die komen in aanmerking voor groene investeringen.

Hunt zei dat de overgang naar schonere energie de rekeningen van huishoudens op de lange termijn zou verlagen, terwijl de energiezekerheid zou verbeteren en de economische groei zou worden gestimuleerd.

“We willen dergelijke hoge rekeningen niet meer zien, (dus) het is tijd voor een schone energie-reset,” zei hij. “Daarom zetten we ons volledig in voor kernenergie in het VK, ondersteunen we een nieuwe generatie kleine modulaire reactoren en investeren we tientallen miljarden in schone energie door koolstofafvang.”