De Lawn Tennis Association (LTA) is van mening dat ATP en WTA serieus bezig zijn met het opschorten van hun vlaggenschipevenementen als het Britse verbod op spelers uit Rusland en Wit-Rusland voortduurt, wat de organisaties zou kunnen vernietigen, meldden Britse media maandag.

De LTA en de All England Club, die Wimbledon runt, legden vorig jaar het verbod op, daarbij verwijzend naar het conflict in Oekraïne. De WTA en ATP reageerden door het Grand Slam-toernooi rankingpunten te ontnemen en UK tennis een boete op te leggen.

De LTA dreigt nu de rechten te verliezen om pre-Wimbledon grastoernooien zoals Edgbaston en Queen’s Club te organiseren, vertelde een insider van de vereniging aan The Guardian. Volgens de bron, de LTA “wordt geconfronteerd met een existentiële dreiging als de evenementen op het grasveld niet worden georganiseerd,” omdat het bijna 30% van zijn inkomen zou verliezen.









In 2019 verdiende de LTA £ 14,6 miljoen aan kaartverkoop en meer dan £ 6 miljoen aan commerciële inkomsten uit de twee evenementen, die ongeveer 180.000 toeschouwers trokken. Een omzetdaling van 20 miljoen pond zou betekenen dat de LTA geen Brits tennistalent zoals Emma Raducanu kan financieren, aldus de insider.

Het verbod van vorig jaar werd aan de kaak gesteld door Russische spelers, maar toegejuicht door Oekraïense atleten, die eisten dat iedereen uit Rusland of Wit-Rusland eerst zijn regering aan de kaak stelde voordat hij internationaal mocht strijden.

Shamil Tarpishchev, voorzitter van de Russische Tennis Federatie (RTF), voorspelde vorige maand dat Groot-Brittannië het verbod zou opheffen voorafgaand aan de toernooien van deze zomer.

“Er is geen twijfel. Het standpunt van de ITF is dat atleten puur op rating worden geselecteerd, en niet op nationaliteit met betrekking tot alle toernooien in verschillende landen van de wereld. hij vertelde RIA Novosti. “Al het andere is een overtreding door de organisatoren.”

Half juni staan ​​het WTA-toernooi in Edgbaston en het ATP-toernooi in Queen’s Club op het programma, als opmaat naar het Wimbledon-toernooi in juli. Britse tennisbonden zijn momenteel in onderhandeling met de regering, een beslissing wordt verwacht “begin april,” volgens de Voogd.