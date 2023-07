Die Popsängerin Britney Spears hat bei der Polizei Anzeige erstattet und behauptet, sie sei am Mittwochabend in Las Vegas von einem Sicherheitsbeamten des Basketballspielers Victor Wembanyama ins Gesicht geschlagen worden.

Laut TMZ, das erstmals über die Geschichte berichtete, entdeckte der 41-jährige Spears gegen 8:30 Uhr Wembanyama, einen 19-jährigen französischen Basketballspieler und einen der am meisten erwarteten Rookies der kommenden NBA-Saison, im Catch Restaurant im Aria Hotel Uhr Ortszeit. (Rolling Stone und US Weekly haben jeweils unabhängig voneinander bestätigt, dass der Vorfall stattgefunden hat.)

Spears, die gerade mit ihrem Mann Sam Asghari und zwei anderen zu Abend aß, soll im Restaurant auf Wembanyama zugegangen sein und ihm auf die Schulter geklopft haben, um ihn um ein gemeinsames Foto zu bitten.

DATEI – Victor Wembanyama wurde im Juni 2023 als erster Pick für die San Antonio Spurs gedraftet.

Spears teilte der Polizei mit, dass der Direktor der Teamsicherheit der San Antonio Spurs, Damian Smith, den Angriff mit der Rückhand ausgeführt habe Giftig Sängerin, wobei ihr die Brille abfiel und sie zu Boden fiel.

Wembanyama wurde letzten Monat von den Spurs als erster Gesamtpick des Teams ausgewählt.

Smith soll sich anschließend bei Spears an ihrem Tisch entschuldigt haben. Spears akzeptierte die Entschuldigung, reichte jedoch später beim Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) einen Polizeibericht wegen Körperverletzung ein.

„Am 5. Juli 2023 gegen 23 Uhr reagierten LVMPD-Beamte auf ein Grundstück im Block 3700 des Las Vegas Boulevard im Zusammenhang mit einer Batterieuntersuchung“, sagte die Polizei in einer Erklärung am Donnerstag. „Der Vorfall wurde in einem Polizeibericht dokumentiert und es wurden keine Festnahmen oder Vorladungen ausgesprochen. Weitere Einzelheiten werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.“

Keine der an dem Vorfall beteiligten Parteien, einschließlich Spears und Wembanyama, hat sich öffentlich zu der angeblichen Auseinandersetzung geäußert.

Es ist unklar, ob Spears eine Strafanzeige gegen Smith erhebt.

Wembanyama, derzeit mit einer beeindruckenden Körpergröße von 2,10 Meter der größte aktive Spieler der NBA, wird diesen Freitag im Rahmen der Summer League der NBA in Las Vegas sein Profidebüt geben.

Spears, deren 13-jährige Konservatoriumstätigkeit im November 2021 endete, hat nach jahrelangem Drama um Spears‘ Vorwürfe der Misshandlung durch ihre Familie kürzlich wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufgenommen. Im Juni 2022 heiratete sie Asghari, ein 29-jähriges Model und Fitnesstrainerin.

