Britney Spears gesteht ihre frühere Untreue ein.

In ihren kommenden Memoiren Die Frau in mirdie „Stronger“-Sängerin ging auf das langjährige Gerücht ein, dass sie betrogen habe Justin Timberlake während ihrer frühen Kindheitsromanze. Obwohl sie bestätigte, dass sie den Choreografen geküsst hatte Wade Robsonder mit Timberlake zusammengearbeitet hat und *NSYNC im Jahr 2000 Keine Bedingungen Tour behauptete Britney, es sei eine Reaktion auf Gerüchte über die eigene Untreue ihres damaligen Freundes gewesen New York Timesder ein Exemplar des Buches erhielt.

„Wir waren eines Abends unterwegs und gingen in eine spanische Bar“, schrieb der Popstar in einem Auszug, der von veröffentlicht wurde Die Sonne am 18. Oktober. „Wir haben getanzt und getanzt. Ich habe in dieser Nacht mit ihm rumgemacht.“

Spears, 41, behauptete jedoch, dass sie Timberlake, 42, jahrelang „mit dieser einen Ausnahme“ treu gewesen sei, und teilte mit, dass die beiden ihr Stelldichein mit Robson, 41, hinter sich lassen und bis 2002 zusammenbleiben konnten.

Das Buch beschreibt auch ihre frühere Beziehung zu Timberlake, einschließlich der Art und Weise, wie sie eine Abtreibung durchführte, nachdem sie ein Kind von ihr empfangen hatte.