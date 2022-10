British Champions Sprint: Tom Marquand ersetzt Christophe Soumillon bei Perfect Power | Rennnachrichten

Tom Marquand ist „zu 95 Prozent sicher“, dass er bei den Qipco British Champions Sprint Stakes für den Pflaumenritt auf Perfect Power antritt und den gesperrten Christophe Soumillon ersetzt.

Der von Richard Fahey trainierte Dreijährige war bei seinem letzten Besuch in Ascot im Juni ein beeindruckender Gewinner des Commonwealth Cup.

Dieser Erfolg beim Royal-Meeting war der dritte Sieg des Ardad-Hengstfohlens auf Gruppe-1-Niveau, zusätzlich zu seinen früheren Top-Level-Siegen als Zweijähriger im Prix Morny und in den Middle Park Stakes.

Obwohl er anschließend sowohl beim Juli-Cup in Newmarket als auch bei seiner Rückkehr nach Frankreich für den Prix Maurice de Gheest in Deauville Anfang August als Favorit enttäuscht hat, ist Connections zuversichtlich, dass er nach einer Pause wieder zu alter Form zurückkehren kann.

Bruce Raymond, Rennleiter des Besitzers des Hengstes, Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum, hofft, dass eine ungeklärte Prognose zur Wochenmitte die Stärken von Perfect Power ausspielen wird.

Er sagte: „Wir haben hoffentlich Tom Marquand gebucht. William [Haggas] hat das Pferd von Jon und Julia Aisbitt [Tiber Flow] im Rennen. Vielleicht fährt er damit, aber vielleicht lässt er Tom einfach los, um mit uns zu fahren.

„Tom ist sehr daran interessiert, unseren zu fahren, und wir sind uns zu 95 Prozent sicher, dass wir ihn haben.“

Soumillion ist in seinen letzten sieben Rennen Perfect Power gefahren und hat viermal gewonnen, ist aber nach einem bekannt gewordenen Zwischenfall beim Rennfahren, bei dem Rossa Ryan am 30. September in Saint-Cloud abgesetzt wurde, für 60 Tage gesperrt.

Der Vorfall kostete den Belgier seinen Gefolgsmann beim Aga Khan. Er konnte jedoch wenig tun, um die Niederlage von Perfect Power in seinem letzten Lauf in Deauville zu verhindern.

Raymond erklärte: „Richard sagte, er habe ein bisschen wund – nicht erschüttert – nur ein bisschen wund. Hoffentlich wird das Wetter vor dem Wochenende umschlagen, wie er es mit weichem Boden tun könnte.

„Zu dieser Jahreszeit weiß man nie. Wenn es weich wäre, würde ich ihn sehr bevorzugen. Nicht nur, weil es Ascot ist, sondern weil er frischer ist als die meisten anderen.

„Er ist immer noch ein Dreijähriger, aber er ist ein reifer Dreijähriger. Ich habe ihn arbeiten sehen und er ist gut und frisch und er ist in Topform.“