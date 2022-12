Britisches Tennis wurde mit einer weiteren Geldstrafe von 1 Million US-Dollar für das russische Verbot belegt – RT Sport News

Die ATP-Herren-Tennistour hat die Lawn Tennis Association (LTA) mit einer Geldstrafe von 1 Million US-Dollar belegt, weil sie männliche Spieler aus Russland und Weißrussland von britischen Rasenveranstaltungen im Vorfeld von Wimbledon in diesem Sommer ausgeschlossen hat.

Athleten aus den beiden Ländern wurden aufgrund einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die als Reaktion auf die Militäroperation Moskaus in der Ukraine herausgegeben wurde, von zahlreichen globalen Veranstaltungen ausgeschlossen.

Tennis war jedoch ein Ausreißer, der es russischen und weißrussischen Spielern ermöglichte, weiterhin als neutrale Spieler auf den ATP- und WTA-Touren anzutreten.

Der All English Lawn Tennis Club (AELTC) und LTA nahmen die Sache selbst in die Hand, indem sie Spieler wie den ehemaligen Weltranglisten-Ersten der russischen Männer, Daniil Medvedev, in diesem Jahr von Wimbledon und anderen Rasenturnieren in Großbritannien ausschlossen – ein Schritt, der verurteilt wurde damals von der ATP und WTA.

Die ATP hat jetzt die saftige Geldstrafe verhängt, die die LTA sagte „tief enttäuscht“ mit in einer Aussage.









„Die ATP hat in ihrer Feststellung die außergewöhnlichen Umstände, die durch die russische Invasion in der Ukraine geschaffen wurden, oder die Reaktion der internationalen Sportgemeinschaft und der britischen Regierung auf diese Invasion nicht anerkannt.“ sagte der LTA.

„Die ATP scheint diese Angelegenheit als einen einfachen Verstoß gegen ihre Regeln zu betrachten – mit einem überraschenden Mangel an Empathie für die Situation in der Ukraine und einem klaren Mangel an Verständnis für die einzigartigen Umstände, mit denen die LTA konfrontiert war.“

Die Geldstrafe der LTA, die die ATP für humanitäre Hilfe in der Ukraine spenden wird, besteht aus 200.000 Dollar Strafen für jede der fünf ATP-Veranstaltungen, die sie dieses Jahr ohne Russen und Weißrussen veranstaltet hat.



Dies waren die Tour-Level-Events im Queen’s Club und Eastbourne sowie Challenger-Turniere in Surbiton, Nottingham und Ilkley.

„Die finanziellen Auswirkungen sowohl dieser Geldstrafe als auch der Geldbuße der WTA werden einen wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit der LTA haben, Tennis in diesem Land zu entwickeln und auszurichten.“ behauptete der LTA.

„Zum Beispiel hatten wir beabsichtigt, im ersten Quartal 2023 eine Reihe von Events auf ATP-Challenger-Level auszurichten, um Spielern mit niedrigerem Rang mehr Möglichkeiten zu bieten, und werden dies jetzt nicht tun können, insbesondere angesichts der Möglichkeit weiterer Geldstrafen.

„Wir werden unsere Antwort sorgfältig prüfen und warten auf das Ergebnis unserer Berufung gegen die Entscheidung und Sanktion der WTA“, es schloss.













Das teilte die ATP im April mit „einseitige Entscheidung“ von den britischen Tennisbehörden, Russen und Weißrussen zu verbieten, war unfair. Zusammen mit der WTA entzog sie Wimbledon dann Ranglistenpunkte.

Wie aus der Erklärung der LTA hervorgeht, hat die WTA die LTA bereits mit einer Geldstrafe von 750.000 US-Dollar belegt, weil sie russische und weißrussische Spielerinnen von ihren Rasenplatzveranstaltungen in Nottingham, Birmingham und Eastbourne ausgeschlossen hatte. Gleichzeitig wurde der Wimbledon-Organisator AELTC mit einer Strafe von 250.000 US-Dollar belegt.

Am Mittwoch schlug die britische Kulturministerin Michelle Donelan die Tourneen für Männer und Frauen zu, was sie behauptete „sind entschlossen, Ausgestoßene zu sein.“

„Das ist der falsche Schritt von ATP und WTA. Ich fordere sie auf, sorgfältig über die Botschaft nachzudenken, die dies aussendet, und es noch einmal zu überdenken.“ Donelan fügte hinzu.