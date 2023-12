Britisches Forschungsschiff kreuzt beim Verlassen der Antarktis den Weg des größten Eisbergs der Welt

LONDON (AP) – Großbritanniens Polarforschungsschiff ist dem größten Eisberg der Welt begegnet – eine „glückliche“ Begegnung, die es Wissenschaftlern ermöglichte, Meerwasserproben rund um den riesigen Eisberg zu sammeln, als dieser aus den antarktischen Gewässern driftete, teilte der British Antarctic Survey am Montag mit .

Die RRS Sir David Attenborough, die zu ihrer ersten wissenschaftlichen Mission in die Antarktis unterwegs ist, passierte am Freitag nahe der Spitze der Antarktischen Halbinsel den als A23a bekannten Mega-Eisberg.

Der Eisberg – dreimal so groß wie New York City und mehr als doppelt so groß wie der Großraum London – lag mehr als drei Jahrzehnte lang im Weddellmeer auf Grund, nachdem er sich 1986 vom Filchner-Schelfeis der Antarktis abgespalten hatte.

Es begann in den letzten Monaten zu treiben und ist nun, unterstützt durch Wind und Meeresströmungen, in den Südpolarmeer vorgedrungen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es nun wahrscheinlich in die „Eisberggasse“ geschwemmt wird – eine übliche Route, auf der Eisberge in Richtung der subantarktischen Insel Südgeorgien schwimmen.

„Es ist ein unglaubliches Glück, dass die Route des Eisbergs aus dem Weddellmeer direkt auf unserem geplanten Weg lag und wir das richtige Team an Bord hatten, um diese Gelegenheit zu nutzen“, sagte Andrew Meijers, Chefwissenschaftler an Bord des Forschungsschiffs.

„Wir haben Glück, dass die Navigation auf der A23a keinen Einfluss auf die engen Zeitvorgaben für unsere wissenschaftliche Mission hatte, und es ist erstaunlich, diesen riesigen Berg persönlich zu sehen – er erstreckt sich so weit das Auge reicht“, fügte er hinzu.

Laura Taylor, eine Wissenschaftlerin, die an dem Schiff arbeitet, sagte, das Team habe Proben von Meeresoberflächenwasser rund um die Route des Eisbergs genommen, um herauszufinden, welches Leben sich um ihn herum bilden könnte und wie sich der Eisberg und andere, die ihn mögen, auf den Kohlenstoff im Ozean auswirken.

„Wir wissen, dass diese riesigen Eisberge die Gewässer, durch die sie fließen, mit Nährstoffen versorgen und so blühende Ökosysteme in ansonsten weniger produktiven Gebieten schaffen können. Was wir nicht wissen, ist, welchen Einfluss bestimmte Eisberge, ihre Größe und ihre Herkunft auf diesen Prozess haben können“, sagte sie.

Die RRS Sir David Attenborough, benannt nach dem britischen Naturforscher, befindet sich auf einer zehntägigen Wissenschaftsreise, die Teil eines 9 Millionen Pfund (11,3 Millionen US-Dollar) teuren Projekts ist, um zu untersuchen, wie antarktische Ökosysteme und Meereis die globalen Ozeankreisläufe von Kohlenstoff und Nährstoffen beeinflussen .

Der British Antarctic Survey sagte, seine Ergebnisse würden dazu beitragen, das Verständnis darüber zu verbessern, wie sich der Klimawandel auf das Südpolarmeer und die dort lebenden Organismen auswirkt.

Sylvia Hui, The Associated Press