LONDON – Vier Stockwerke der britischen Energie- und Klimabehörde wurden am Freitag für Mitarbeiter geschlossen, um einen Insektenbefall zu bekämpfen.

Eine Nachricht an die Mitarbeiter – eingesehen im London Playbook von POLITICO – bestätigt, dass diese Woche nicht näher bezeichnete „Insekten“ im zweiten, dritten, vierten und fünften Stock von 1 Victoria Street gesichtet wurden, dem Sitz des Ministeriums für Energiesicherheit und Netto-Null. Das Gelände ist auch der Arbeitsplatz einiger Beamter der Wirtschafts- und Handelsabteilung.

In einem „wichtigen Update zu den Maßnahmen, die zur Bewältigung der Situation ergriffen werden“, gibt das Nachlassteam der Abteilung an, dass es Anfang dieser Woche „einige Berichte von Kollegen über Insekten im 4. Stock“ erhalten habe.

Aber trotz einer „gründlichen Reinigung“, gefolgt von einer „speziellen Reinigung“ und der Platzierung von „Überwachungsgeräten“, geht der Kampf in der 1 Victoria Street weiter.

In der Mitteilung hieß es: „In einigen Bereichen auf den Etagen 2, 3, 4 und 5 wurden weitere Sichtungen von Insekten gemeldet“, was bedeutet, dass die Etagen nun am Freitag „zur gründlichen Reinigung und Behandlung“ geschlossen bleiben.

Buchungen von Besprechungsräumen wurden storniert und der Zugang zu den betreffenden Etagen ist eingeschränkt.

Das Team verspricht „umfassende Behandlung und gründliche Reinigung, um eine schädlingsfreie Umgebung zu gewährleisten“, während es versucht, bis Montag die Ordnung wiederherzustellen – warnt jedoch davor, dass „alle Lebensmittel, die in offenen Bereichen zurückbleiben, entsorgt werden“.

„Wir verstehen, dass diese Situation einige Probleme und Unannehmlichkeiten mit sich bringen kann, aber seien Sie versichert, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um schnell und effektiv dagegen vorzugehen“, verspricht das Estates-Team.

In Westminster sind Schädlinge kein Unbekannter: Ratten sind in den Parlamentsgebäuden ein alltäglicher Anblick, was einige Abgeordnete dazu veranlasst, Katzen auf das Anwesen zu bringen, um das Ungeziefer zu bekämpfen.