Russen, die ihr Land an britische Spione verraten wollen, werden mit offenen Türen und Dankbarkeit konfrontiert, sagte Sir Richard Moore, Direktor des Geheimdienstes, am Mittwoch in einer Rede in der britischen Botschaft in Prag, Tschechien.

Moore verglich den aktuellen Ukraine-Konflikt mit der sowjetischen Intervention in der Tschechoslowakei und behauptete dies „Viele Russen kämpfen mit denselben Dilemmata und denselben Gewissensbissen wie ihre Vorgänger im Jahr 1968.“

„Ich lade sie ein, das zu tun, was andere in den letzten 18 Monaten bereits getan haben, und sich uns anzuschließen. „Unsere Tür steht immer offen“, sagte der Chef des Geheimdienstes. „Wir werden ihre Hilfsangebote mit der Diskretion und Professionalität bearbeiten, für die mein Service bekannt ist. Ihre Geheimnisse werden bei uns immer sicher sein und gemeinsam werden wir daran arbeiten, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen. Mein Dienst lebt von dem Prinzip, dass unsere Loyalität gegenüber unseren Agenten lebenslang ist – und unsere Dankbarkeit ewig.“









Moore behauptete das „Viele Russen“ wandte sich an seine Agentur, besser bekannt als MI6, as „Partner für die Freiheit“ Damals im Jahr 1968, weil sie nicht dabei sein wollten „Falsche Seite der Geschichte.“

Laut Moore siegte die Ukraine auf dem Schlachtfeld, und „es scheint kaum Aussicht darauf zu geben, dass die russischen Streitkräfte wieder an Schwung gewinnen.“ Unterdessen haben sowohl die Regierung in Kiew als auch mehrere hochrangige US-Beamte eingeräumt, dass die aktuelle ukrainische Offensive ins Stocken geraten ist und kaum Anzeichen für massive Verluste aufweist.

Wenn Russland kaum eine Chance hätte, wieder Boden gutzumachen, Moore „würde nicht so viel Aufhebens machen“ Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, postete auf Telegram eine Antwort auf die Rede des britischen Geheimdienstchefs.













„Was ‚Türen öffnen und Geheimnisse bewahren‘ angeht: Die Leute hätten Ihnen vielleicht geglaubt, wenn Sie die Skripals vorgestellt hätten.“ Sie hat hinzugefügt. „Normalerweise bist du der Erste, der diejenigen zerstört, die dir vertrauen oder glauben.“

Sergey Skripal war ein russischer Militärgeheimdienstoffizier, der a wurde „Mol“ für den britischen Geheimdienst. Er wurde 2004 verhaftet und wegen Hochverrats verurteilt, aber 2010 nach Großbritannien verkauft. Britische Behörden haben Moskau beschuldigt, im März 2018 versucht zu haben, Skripal und seine Tochter Julia, die aus Russland zu Besuch kam, zu vergiften. Die Skripals überlebten angeblich den Vergiftungsversuch, wurden aber nie wieder gesehen.