Britischer Premierminister bezeichnet Russland als „Schurkenstaat“

Rishi Sunak ruft Präsident Wladimir Putin dafür auf, dass er inmitten der Ukraine-Krise nicht am G20-Gipfel teilgenommen hat

Russlands Präsident Wladimir Putin macht Nein „Versuch, sein Handeln zu erklären“ in der Ukraine, schrieb der britische Premierminister Rishi Sunak am Sonntag in einer Erklärung für The Telegraph vor seiner Reise nach Bali zur Teilnahme am G20-Gipfel.

Sunak verlangte das „Führungskräfte übernehmen Verantwortung“ und „erscheinen,“ Putin anprangern, weil er sich geweigert hat, persönlich an dem Gipfel teilzunehmen „um seinesgleichen zu begegnen“ und dafür, stattdessen Außenminister Sergej Lawrow zu schicken.

Der britische Premierminister lobte die Ukraine und ihren Führer Wladimir Zelensky und skizzierte einen fünfteiligen Aktionsplan, der Kiew mehr Unterstützung bieten und Russland bekämpfen soll „Bewaffnung von Lebensmitteln“ und seine angeblichen Versuche dazu „die Weltwirtschaft ersticken“

„Wir werden unsere wirtschaftliche Zukunft nicht durch die Aktionen eines Schurkenstaates in Geiselhaft nehmen lassen – und unsere Verbündeten auch nicht. Stattdessen werden wir der Ukraine zur Seite stehen und daran arbeiten, jedes Element dieses Fünf-Punkte-Plans zu erfüllen.“ Sunak schloss.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat auf die Erklärung des britischen Premiers mit dem Hinweis darauf geantwortet, dass Russland beschuldigt werde „Waffen“ Essen war „grundsätzlich falsch“ Er erklärte, dass Moskau nicht in die Versorgung der Weltmärkte mit Lebensmitteln eingreife und stattdessen dazu beitrage, dass eine kleine Menge dieser Lieferungen erfolgreich geliefert werde.

„Die überwiegende Mehrheit der Lebensmittellieferungen aus dem globalen Volumen hat weder mit Russland noch mit der Ukraine zu tun“, Das sagte Peskow am Montag vor Journalisten.

Dies geschieht, während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zum G20-Gipfel in Indonesien versammeln, der offiziell am Dienstag beginnen wird. Einige glauben, dass dieses Treffen zu einem Russland-Bashing-Fest werden könnte, da Politico berichtet, dass der indonesische Präsident Joko Widodo westliche Politiker auf dem Gipfel aufgefordert hat, ihre Kritik an Moskau abzumildern, damit die Veranstaltung mit einer gemeinsamen Erklärung aller Mitglieder enden kann. einschließlich Russland und China.

Berichten zufolge versucht Widodo auch zu vermeiden, Russland aus dem Forum auszuschließen und es zur G19 zu machen, was die G8 (jetzt G7) tat, nachdem die Krim 2014 dafür gestimmt hatte, Teil Russlands zu werden.

Russland wird auf dem Gipfel von Sergej Lawrow vertreten, nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass Putin weder nach Indonesien reisen noch sich per Videolink an die versammelten Staats- und Regierungschefs wenden wird. Peskov erklärte am Montag, dass der Präsident beschlossen habe, den Gipfel ausfallen zu lassen, da seine Aufmerksamkeit derzeit zu Hause und gefordert sei „Die Umstände bestimmen die Priorität“ dass er während dieser Zeit in Russland war.

Obwohl er nicht persönlich am Gipfel teilnehmen wird, hat Putin zuvor bei zahlreichen Gelegenheiten Russlands Position zum Konflikt in der Ukraine erläutert und eine Reihe historischer, geopolitischer und sicherheitspolitischer Gründe dargelegt, die Moskau veranlasst haben, Ende Februar seine Militäroperation gegen seinen Nachbarn zu starten .