Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren begleiteten Karun Chandhok am SkyPad, um über die Qualifikation als Zweiter bzw. Dritter für den Großen Preis von Großbritannien nachzudenken

Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren begleiteten Karun Chandhok am SkyPad, um über die Qualifikation als Zweiter bzw. Dritter für den Großen Preis von Großbritannien nachzudenken

Lando Norris gab zu, dass es „ziemlich verrückt“ sei, beim GP von Großbritannien so kurz vor der Pole-Position zu stehen, und scherzte, dass Max Verstappen „immer alles ruiniert“, nachdem er den Niederländer verpasst hatte.

Der 23-jährige Brite wird McLaren am Sonntag zum ersten Mal seit 2008 in Silverstone in die erste Reihe starten, nachdem er am Samstag eine beeindruckende Leistung gezeigt hatte, bei der er kurzzeitig auf der vorläufigen Pole-Position stand, bis Verstappen seine letzte fliegende Runde absolvierte und sich die Pole mit einem Viertel Vorsprung sicherte zweite.

Aber es war ein atemberaubender Nachmittag für das in Woking ansässige Team, als Oscar Piastri sich P3 sicherte und McLaren damit die beste Qualifikationsleistung der Saison bescherte, wobei die Upgrades am MCL60 offenbar einen großen Leistungssprung brachten.

„Ich war nah dran! Zwei Zehntel zu P1 im dritten Qualifying, ziemlich verrückt“, sagte Norris.

„Meine letzte Runde war eine gute Runde. Ich konnte Zak (Brown) in der In-Runde über Funk hören, was das Beste überhaupt war. Großartig, denke ich, von mir selbst, aber auch von uns beiden, Zweiter und Dritter zu sein.“ Ziemlich erstaunlich für das gesamte Team.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Wir werfen einen Blick zurück auf die Geschichte eines dramatischen Qualifyings, als Lando Norris in Silverstone einen sensationellen zweiten Platz sicherte Wir werfen einen Blick zurück auf die Geschichte eines dramatischen Qualifyings, als Lando Norris in Silverstone einen sensationellen zweiten Platz sicherte

„Es ist immer Max! Er ruiniert immer allen alles! Nein, ich bin sehr glücklich. Es war ein ganz besonderer Tag für uns.“

„Es entschädigt für alles, die harte Arbeit, die wir investiert haben – vor allem hier mit der neuen Lackierung, ein Heimrennen für mich und das Team. Ein großes Dankeschön an alle.“

Norris gab bekannt, dass er nach dem Überqueren der Ziellinie die großen Bildschirme rund um die Rennstrecke beobachtete, um zu sehen, ob er die Pole halten konnte.

„Es gibt viele Fernsehbildschirme rund um die Rennstrecke, ich habe versucht, jeden einzelnen möglichen zu sehen. Ich war überrascht, wie lange ich an der Spitze blieb“, sagte er.

„Es hing einfach davon ab, wann Max die Grenze überschreiten würde. Ich bin wohl ein wenig überrascht, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier sein würden, und ich selbst auch nicht, dass ich hier sein würde. Wir sind sehr zufrieden damit.“ das Ergebnis.

„Es lag eher daran, dass Max einen Fehler machte, als daran, dass wir schneller als er waren. Ich habe eine gute Runde hingelegt, keine Fehler, es war eine viel sauberere Runde als in meinem ersten Q3-Lauf.“

Kann McLaren am Sonntag ein Podium erreichen?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer McLaren-Teamchef Zak Brown blickt auf ein erfolgreiches Qualifying zurück, bei dem Lando Norris und Oscar Piastri die Plätze zwei und drei belegten McLaren-Teamchef Zak Brown blickt auf ein erfolgreiches Qualifying zurück, bei dem Lando Norris und Oscar Piastri die Plätze zwei und drei belegten

Die Leistung von McLaren im Qualifying war sogar noch überraschender, da es ihnen im Freitagstraining offenbar an Tempo für eine Runde gefehlt hatte.

Zak Brown, CEO von McLaren, zeigte sich jedoch ermutigt durch die langfristige Pace, die ihnen das Gefühl gibt, von ihren Startplätzen aus um einen Podiumsplatz kämpfen zu können.

„Unser Renntempo war gestern wirklich stark. Wir waren im Qualifying stärker als im Rennen (normalerweise), aber gestern war das Gegenteil der Fall“, sagte Brown Sky Sports F1.

„Ich bin zuversichtlich, was unser Renntempo angeht, und natürlich blicken wir nach vorne. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir einen Blick auf das Podium ergattern könnten.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Lando Norris war von Emotionen überwältigt, nachdem er sich im Qualifying vor seinem Heimpublikum in Silverstone den zweiten Platz hinter Max Verstappen gesichert hatte Lando Norris war von Emotionen überwältigt, nachdem er sich im Qualifying vor seinem Heimpublikum in Silverstone den zweiten Platz hinter Max Verstappen gesichert hatte

„Ich glaube nicht, dass wir aufgrund der reinen Geschwindigkeit gewinnen können. Max hat alle abgedeckt, da müssen wir realistisch sein, und auch die Autos hinter uns haben eine ziemlich tolle Geschwindigkeit, also werden wir morgen alle Hände voll zu tun haben.“

„Das ist nur die harte Arbeit von Andrea (Stella, Teamchefin) und jedem bei McLaren – die Upgrades funktionieren, das Team führt aus und die Fahrer fahren. Wir müssen die Höhen und Tiefen ertragen, das ist gewiss.“ Der Höhepunkt der Saison. Mal sehen, was morgen im Rennen passiert.

„In Österreich sind wir immer stark, aber man denkt schon, dass es streckenspezifisch ist. Aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und sind jetzt im Spiel.“

„Ich habe das Gefühl, dass unsere Saison in Österreich begonnen hat, was etwas spät ist, da alle anderen in Bahrain aufgetaucht sind, und es fühlt sich an, als hätten wir einen guten Schwung. Wir müssen auf dem Boden bleiben, da es sich gerade um die Qualifikation handelt.“

„Wir haben noch weitere (Upgrades) vor uns. Niemand sitzt still und es ist unglaublich knapp, also müssen wir den Kopf gesenkt halten und weiter Druck machen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Ted Kravitz von Sky F1 blickt auf die wichtigsten Diskussionsthemen aus der Qualifikation für den Großen Preis von Großbritannien zurück Ted Kravitz von Sky F1 blickt auf die wichtigsten Diskussionsthemen aus der Qualifikation für den Großen Preis von Großbritannien zurück

Piastri: Das Auto war wie eine Rakete

Oscar Piastri erzielte die beste Qualifikationsleistung seiner F1-Rookie-Saison und sicherte sich P3 hinter Norris und vor den beiden Ferraris und Mercedes.

„Sehr, sehr, sehr glücklich. Was für ein Qualifying – wir waren im ersten Quartal fast draußen, und dann war das Auto im zweiten und dritten Quartal eine Rakete“, sagte der Australier.

„Auch für das Team ein gewaltiges Ergebnis. Uns beide hier oben zu haben, ist ein Mega-Ergebnis und jetzt müssen wir nur noch versuchen, morgen hier zu bleiben.“

„Gestern hatten wir einen etwas harten Tag, wir waren ein bisschen schneller, als wir aussahen. Wir haben heute einen besseren Job gemacht, bei diesen Bedingungen heute, wir kommen darin immer gut zurecht. Wir hatten schon ein paar solcher Momente.“ Aber das im dritten Quartal so hinbekommen zu haben, war ein Mega-Ergebnis und wir haben jetzt beide die neuen Teile an unserem Auto und sie funktionieren wirklich gut.“

Der Live-Zeitplan des britischen GP von Sky Sports F1 (alle F1-Sitzungen auf Sky Showcase)

Sonntag, 9. Juli

8:10 Uhr: F3-Feature-Rennen

9:50 Uhr: F2-Feature-Rennen

11:50 Uhr: Porsche Supercup

13:30 Uhr: Grand-Prix-Sonntag – Vorbereitung auf den britischen GP

15 Uhr: Der BRITISH GRAND PRIX

17 Uhr: Zielflagge: Reaktion des britischen GP

18 Uhr: Teds Notizbuch