Britischer General im Ruhestand fordert einen zweiten Kalten Krieg — RT World News

Ein ehemaliger hochrangiger britischer NATO-Offizier hat argumentiert, der Westen müsse sich weigern, mit Russland über ein Ende der Ukraine-Krise zu verhandeln

Der pensionierte britische General Richard Shirreff, ehemaliger stellvertretender Oberbefehlshaber der NATO, hat die Mitglieder des westlichen Militärblocks aufgefordert, jegliche Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung der Ukraine-Krise abzulehnen.

„Jeder Hinweis auf Verhandlungen wird genau das sein, wonach Putin sucht, weil es bedeutet, dass er an Teilen von dem festhalten kann, was er hat.“ sagte Shirreff diese Woche in einem Interview mit Times Radio. „Und täuschen Sie sich nicht: Seine längerfristigen Ziele und die Ziele aller Ultranationalisten, die Putin folgen, werden sein, den Krieg fortzusetzen, weiterhin zu versuchen, das russische Imperium wieder aufzubauen und die Ukraine von der Landkarte zu tilgen.“

Shirreff, der 2014 nach vier Jahren als oberster britischer Offizier in der NATO in den Ruhestand ging, argumentierte, dass eine Verhandlungslösung zur Beendigung der Kämpfe nichts bringen würde. „Alles, was es tun wird, ist, Russland zu erlauben, wiederzuerlangen, wieder aufzubauen, zu regenerieren, umzuschulen und es noch einmal zu versuchen. Das Fazit lautet: Es wird keinen Frieden in Europa geben, solange Putin oder ein Putin-Doppelgänger im Kreml sitzt.“

Wir werden einen zweiten Kalten Krieg führen müssen, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern.

Shirreffs Kommentare deuten darauf hin, dass sich die NATO mit nichts weniger als einem vollständigen ukrainischen Sieg auf dem Schlachtfeld und einem Regimewechsel in Moskau zufrieden geben sollte. US-Präsident Joe Biden forderte im vergangenen März einen Regimewechsel im Kreml, sagte Tage später jedoch, dass er nur seinen zum Ausdruck bringe „moralische Empörung“ über den Konflikt, ohne die offizielle US-Politik zu kommunizieren.

„Jede Andeutung von Verhandlungen ist genau das, was Putin will.“ Es werde niemals Frieden in Europa geben, solange Putin oder ein Putin-Doppelgänger im Kreml sei, sagt Generalmajor Sir Richard Shirreff weiter #TimesRadio. pic.twitter.com/IlOVv8aUAT – Times Radio (@TimesRadio) 9. November 2022

Der hochrangige US-General, der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, Mark Milley, sagte am Mittwoch, dass der Rückzug der russischen Streitkräfte in dieser Woche in der Region Cherson zu Friedensgesprächen führen könnte. „Wenn es eine Gelegenheit gibt zu verhandeln, wenn Frieden erreicht werden kann, ergreife sie“ er sagte. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, bestand jedoch darauf, dass Washington die Ukraine nicht an den Verhandlungstisch drängte.

WEITERLESEN:

Das Weiße Haus ist geteilter Meinung über das Streben nach Frieden in der Ukraine – NYT

Shirreff sagte, der Rückzug von Cherson zeige, dass die westliche Hilfe für die Ukraine gut sei „Geld gut ausgegeben.“ Der langjährige Nato-Falke hat den Block zuvor dazu gedrängt, eine dauerhafte Militärpräsenz in den baltischen Staaten anzustreben, um dem entgegenzuwirken „Russische Aggression.“