Ein ehemaliger britischer Soldat, der wegen Terrorvorwürfen auf seinen Prozess wartet und aus einem Londoner Gefängnis geflohen ist, blieb am Donnerstag auf freiem Fuß, während die Polizei die Sicherheitskontrollen im gesamten Vereinigten Königreich verschärfte, weil sie befürchtete, er könnte versuchen, aus dem Land zu fliehen.

Der 21-jährige Daniel Abed Khalife scheint am Mittwochmorgen aus dem Wandsworth-Gefängnis mit mittlerer Sicherheitsstufe entkommen zu sein, indem er sich an der Unterseite eines Lebensmittellieferwagens festgeschnallt hat.

Die Flucht hat zu zusätzlichen Sicherheitskontrollen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten geführt, insbesondere im und um den Hafen von Dover, dem wichtigsten Fährhafen von England nach Frankreich.

Khalife wird beschuldigt, gefälschte Bomben auf einem Militärstützpunkt platziert zu haben und gegen das britische Gesetz über offizielle Geheimnisse verstoßen zu haben, indem er Informationen gesammelt hat, „die für einen Feind nützlich sein könnten“. Er wurde nach seiner Festnahme Anfang des Jahres aus der britischen Armee entlassen und hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Prozess ist für November angesetzt.

Unabhängige Untersuchung der Flucht

Der britische Justizminister Alex Chalk sagte den Abgeordneten, dass „nichts unversucht bleiben dürfe, um den Vorfällen auf den Grund zu gehen“, und bestätigte, dass es eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls geben werde. Er sagte auch, dass „dringende“ Überprüfungen der Gefängniskategorisierung durchgeführt würden, während gefragt werde, warum Khalife nicht in einer Hochsicherheitseinrichtung festgehalten werde.

Es wird angenommen, dass der 21-jährige Khalife entkam, indem er sich am Fahrgestell eines Lebensmittellieferwagens festschnallte. (Metropolitan Police/The Associated Press)

Chalk sagte, Khalife, der in der Küche des Gefängnisses gearbeitet hatte, sei am Mittwoch gegen 7:30 Uhr Ortszeit geflohen, als ein Fahrzeug losfuhr, das eine Lieferung gemacht hatte. Kurz darauf wurden Notfallpläne für einen vermissten Gefangenen aktiviert und die Polizei informiert.

Anschließend hielt die Polizei an und durchsuchte das Fahrzeug.

„Unter dem Fahrzeug wurden Gurte gefunden, die darauf hindeuten, dass Daniel Khalife sich möglicherweise an der Unterseite des Fahrzeugs festgehalten hat, um zu entkommen“, sagte Chalk.

Nach Angaben des Kommandeurs der Londoner Metropolitan Police, Dominic Murphy, der der leitende Ermittler ist, sind mehr als 150 Ermittler und Polizeibeamte an dem Fall beteiligt.

„Wir haben eine landesweite Warnung herausgegeben, die zu erhöhter Sicherheit an unseren Häfen und Grenzen geführt hat. Derzeit gibt es jedoch keine bestätigten Sichtungen“, sagte er.

Kritiker weisen auf Kapazitätsprobleme in britischen Gefängnissen hin

Oppositionspolitiker haben versucht, der konservativen Regierung, die seit 2010 an der Macht ist, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Viele britische Gefängnisse, darunter auch Wandsworth, sind überlastet und es mangelt an Personal.

Die Flucht hätte kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt für eine Regierung kommen können, die sich bereits darum bemüht, die Wiedereröffnung aller Schulen für das neue Schuljahr zu erreichen, da sie sich Sorgen über bröckelnden Beton macht.

„Es ist einfach unglaublich, dass ein Mann, der wegen Terrorverdachts festgehalten wird, aus einem Gefängnis entkommen konnte, indem er sich am Boden eines Lieferwagens für Lebensmittel festhielt“, sagte Shabana Mahmood, die Justizsprecherin der größten Oppositionspartei Labour. „Wie ist eine solche Flucht überhaupt möglich?“

Medienvertreter berichteten aus dem Wandsworth-Gefängnis, wie die Jagd nach Kalife bis in den Donnerstagabend andauerte. (Anna Gordon/Reuters)

Charlie Taylor, der in seiner Rolle als Chefinspektor der Gefängnisse Haftanstalten in England unter die Lupe nimmt, sagte, Personalmangel sei „die Quelle vieler Probleme“ in Wandsworth. Taylor sagte, dass die Kontrolle von Fahrzeugen, die das Gefängnis betreten und verlassen, gängige Praxis sein sollte und dass ein Gefangener ein „gewisses Maß an Vertrauen“ erwerben muss, um in einer Küche arbeiten zu dürfen.

„Aber das Problem, das uns besonders beschäftigt, ist, dass es in Wandsworth zu viele Gefangene für die Zahl des dortigen Personals gibt“, sagte er. „Und das ist letztendlich die Ursache vieler Probleme im Gefängnis.“

In einem im Juli veröffentlichten jährlichen Bericht wurde das Wandsworth-Gefängnis als „ernsthaftes Problem“ eingestuft. Das Gefängnis, das mitten in einem Wohngebiet liegt, beherbergt in fünf Flügeln rund 1.600 Angeklagte, die vor Londoner Gericht erscheinen, und Straftäter, die freigelassen werden sollen.