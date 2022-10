Britischer Aktivist festgenommen: Polizei beendet ersten LGBT+-Protest in Katar

Das hat es noch nie gegeben: LGBT+-Aktivist Peter Tatchell hält mitten in der Hauptstadt Katar einen Ein-Mann-Protest gegen Queer-Feindlichkeit seitens des Emirats ab. Die Polizei greift schnell ein, dürfte aber nachsichtig sein. Der Zeitpunkt der Aktion hätte kritischer nicht sein können.

Die katarische Polizei hat einen Ein-Mann-Protest des prominenten britischen LGBT+-Aktivisten Peter Tatchell vor dem Nationalmuseum des arabischen Golfstaates aufgelöst. In weniger als einem Monat (20. November bis 18. Dezember) findet in dem Emirat die Fußballweltmeisterschaft statt, die erste in einem arabischen Land. Tatchell, der vor der Weltmeisterschaft 2018 in Russland einen ähnlichen Protest organisierte, stand an einer Straßenecke mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „#Qatarantigay“ und einem Plakat mit der Aufschrift „Qatar verhaftet, inhaftiert und LGBTs zur Bekehrung unterworfen“.

Nach 35 Minuten tauchten Polizei und Staatssicherheit auf. Wie im Internet kursierende Videos zeigen, falteten die Beamten das Plakat der Aktivistin zusammen. Medienberichten zufolge hielten sie Tatchell dann fast eine Stunde vor Ort fest, verhörten ihn und fotografierten seinen Pass und andere Papiere sowie die eines Mannes, der ihn begleitete. Der 70-Jährige kam daraufhin ohne Anklageerhebung wieder auf freien Fuß.

Der Protest für LGBT+-Rechte ist der erste öffentliche seiner Art in Katar, wahrscheinlich auch in der gesamten Golfregion. Tatchell berichtete auf Twitter, dass neun Polizisten genau 49 Minuten lang Wache standen, nachdem seine Aktion auf dem Bürgersteig in Katars Hauptstadt Doha unterbrochen worden war. In dieser Zeit löschten die Beamten Fotos und Videos vom Handy eines Kollegen. Die Polizei teilte dem Aktivisten daraufhin mit, dass er zum Flughafen gehen und das Land verlassen müsse. Homosexualität ist in Katar illegal.

„Teuflische Menschenrechtsverletzungen“

Katars Regierung widersprach dagegen und berichtete, dass eine „in einem Kreisverkehr stehende Person“ der Auslöser für den Einsatz der Polizisten gewesen sei. Die Person sei „herzlich und professionell“ gebeten worden, den Bürgersteig zu benutzen. Die Regierung sei „äußerst enttäuscht von haltlosen Behauptungen, die von Medienunternehmen ohne relevante Fakten verbreitet würden“. Es wurden keine Verhaftungen vorgenommen.

In einem Videointerview mit dem Blog Doha News, das kurz nach seiner Festnahme von zwei US-Journalisten geführt wurde, sagte Tatchell, die Beamten seien „höflich“ gewesen, und dafür sei er dankbar. Der Aktivist wiederholte auch, dass er „festgenommen“, aber nicht von der Proteststätte weggebracht worden sei. „Ich war sehr, sehr nervös“, sagte Tatchell über seine Ein-Mann-Demonstration und befürchtete „vielleicht sogar körperliche Misshandlungen. Aber die Beamten haben nichts davon getan.“ Als Antwort auf die Kommentare der Regierung twitterte Tatchell: „Es ist eine Schande, dass die Regierung von Katar versucht, die Aufmerksamkeit von ihren bösartigen Menschenrechtsverletzungen abzulenken, indem sie einen friedlichen Demonstranten falsch darstellt.“

In einem Video auf seinem eigenen Twitter-Kanal nannte Tatchell den Grund für seine Demonstration: „Dieser Protest sollte auf die Menschenrechtsverletzungen in Katar aufmerksam machen“, insbesondere die Anti-Queer-Haltung. Er versuche aber auch, „auf die Verletzung der Rechte von Frauen und Wanderarbeitern aufmerksam zu machen“ und solidarisch zu sein „mit den mutigen katarischen Menschenrechtsverteidigern, die ihren Standpunkt aus Angst vor Verhaftung, Inhaftierung und möglicherweise sogar Folter nicht äußern können“. .

„Ohne die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft“

Artikel 285 des Strafgesetzbuches des Landes besagt zu gleichgeschlechtlichen Handlungen: „Wer ohne Nötigung, Nötigung oder Vorwand mit einem Mann über 16 Jahren schläft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sieben Jahren bestraft.“ Das islamische Recht erlaubt sogar Auspeitschungen und die Todesstrafe.

Es gab auch Online-Widerstand gegen den Protest der britischen Aktivistin von westlichen Unterstützern der LGBT+-Rechte. Der australisch-arabische und schwule Autor Elias Jahschan So warf Tatchell Twitter vor, der Aktivist habe zuvor in einer Signal-Chat-Gruppe erklärt, er wolle „diesen Stunt, den Sie gerade in Katar abgezogen haben“, nicht machen. „Ich kenne viele queere Katarer, die gerne wissen würden, warum Sie nicht zugehört haben“, sagte Jahshan. Proteste „ohne die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft“ würden immer „mehr schaden als nützen“, fährt der Autor fort.

Tatchells Demonstration fand am selben Tag statt, an dem der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, über eine angebliche „beispiellose Kampagne“ gegen die Gastgeber schimpfte. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat am Montag erneut schwere Vorwürfe gegen das Emirat Katar erhoben. HRW wirft der Polizei im Golfstaat vor, queere Menschen festgenommen und missbraucht zu haben. Zwischen 2019 und 2022 dokumentierte die Organisation sechs Fälle von schweren und wiederholten Schlägen und fünf Fälle von sexueller Belästigung in Polizeigewahrsam. Der letzte Fall soll sich im September ereignet haben. Auch die katarische Regierung wies diese Vorwürfe zurück.