Britische Tennischefs enttäuscht von ATP-Geldstrafe von über 1 Mio. USD für Spielerverbot in Russland

Britische Tennischefs sagten am Mittwoch, sie seien „enttäuscht“, von der Association of Tennis Professionals (ATP) mit einer Geldstrafe von 1 Million US-Dollar belegt worden zu sein, weil sie russische und weißrussische Spieler von ihren Veranstaltungen ausgeschlossen hatten.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine geriet die Lawn Tennis Association (LTA) von der britischen Regierung unter Druck, ein Verbot zu verhängen.

Russische und weißrussische Spieler wurden schließlich von allen fünf von der LTA veranstalteten ATP-Turnieren ausgeschlossen, einschließlich des langjährigen Queen’s Club-Events in London.

Der All England Club, der Wimbledon organisiert, verbot ihnen auch, an der diesjährigen Ausgabe des ältesten Slam des Tennis teilzunehmen.

Sowohl die ATP als auch die Women’s Tennis Association beraubten Wimbledon aus Protest gegen ein als „verrückt“ bezeichnetes Verbot des 21-fachen Grand-Slam-Titelgewinners Novak Djokovic seiner Ranglistenpunkte.

Die WTA hatte zuvor auch die britischen Tennisbehörden mit einer Geldstrafe von insgesamt 1 Million US-Dollar belegt, aufgeteilt in eine Strafe von 750.000 US-Dollar für die LTA und eine Strafe von 250.000 US-Dollar für den All England Club.

Es wird auch davon ausgegangen, dass der LTA mit dem Ausschluss von der ATP Tour gedroht wurde, wenn sie das Verbot wiederholt.

Die LTA, die am Mittwoch auf die jüngste Sanktion reagierte, warf der ATP „mangelnde Empathie“ in Bezug auf die Situation in der Ukraine vor und sagte in einer Erklärung: „Die LTA ist zutiefst enttäuscht von diesem Ergebnis.

„Die ATP hat in ihrer Feststellung weder die außergewöhnlichen Umstände anerkannt, die durch die russische Invasion in der Ukraine entstanden sind, noch die Reaktion der internationalen Sportgemeinschaft und der britischen Regierung auf diese Invasion.

„Die ATP scheint diese Angelegenheit als einen einfachen Verstoß gegen ihre Regeln zu betrachten – mit einem überraschenden Mangel an Empathie für die Situation in der Ukraine und einem klaren Mangel an Verständnis für die einzigartigen Umstände, mit denen die LTA konfrontiert war.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Wir werden unsere Antwort sorgfältig prüfen und warten auf das Ergebnis unserer Berufung gegen die Entscheidung und Sanktion der WTA.“

– „Ohne Diskriminierung“ –

Die ATP bestand später am Mittwoch darauf, dass sie nicht die Absicht hatten, den Kurs zu ändern.

„Wir stehen zu unserer ursprünglichen Position in dieser Angelegenheit, dass einseitige Entscheidungen von Mitgliedern der ATP Tour unsere Fähigkeit bedrohen, als globaler Sport zu agieren“, sagte ein Sprecher gegenüber AFP.

„Wir glauben, dass die getroffenen Maßnahmen die langfristige Zukunft unseres Sports und sein Engagement für eine leistungsbasierte Teilnahme ohne Diskriminierung für einzelne Athleten schützen.“

Zuvor erhielt die ATP Unterstützung vom Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, der die britische Regierung dafür kritisierte, die Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten zu politisieren.

„Regierungen sollten nicht aus politischen Gründen entscheiden, wer an welchen Sportveranstaltungen teilnimmt“, sagte Bach nach einer Sitzung des IOC-Vorstands in Lausanne.

„Die Qualifikation für Sportveranstaltungen muss auf sportlicher Basis erfolgen und nicht auf politischer Einflussnahme.“

Bach beschuldigte auch die britische Regierung und andere, gegen die Olympische Charta zu verstoßen – Garant für die politische Neutralität des IOC.

„Eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, über einen Sportwettkampf zu treffen, steht eindeutig nicht im Einklang mit diesen Resolutionen und diesen Verpflichtungen und entspricht nicht der Mission des internationalen Sports“, sagte er.

Michelle Donelan, die Kulturministerin der britischen Regierung, forderte die ATP und die WTA auf, ihre Strafen zu überdenken.

„Uns ist klar, dass der Sport nicht dazu benutzt werden kann, diese tödliche Invasion zu legitimieren, und dass Athleten, die die russischen oder belarussischen Staaten repräsentieren, verboten werden sollten, in anderen Ländern an Wettkämpfen teilzunehmen“, sagte sie.

„Trotz weit verbreiteter Verurteilung sind die internationalen Tennistourneen entschlossen, diesbezüglich Ausgestoßene zu sein, wodurch Investitionen in das Wachstum unseres heimischen Spiels behindert werden.“

