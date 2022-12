Britische Royals bereiten sich auf die Harry-und-Meghan-Dokumentation vor: NPR

Bildunterschrift umschalten Mit freundlicher Genehmigung von Prinz Harry und Meg/AP

LONDON – Die britische Monarchie bereitet sich darauf vor, dass am Donnerstag weitere Bomben über die Palasttore geworfen werden, während Netflix die ersten drei Folgen einer Serie veröffentlicht, die verspricht, die „volle Wahrheit“ über die Entfremdung von Prinz Harry und Meghan von der königlichen Familie zu erzählen.

Beworben wird die Serie mit zwei dramatisch geschnittenen Trailern, die auf Rassismus und einen „Krieg gegen Meghan“ anspielen Harry & Meghan ist der jüngste Versuch des Paares, der Welt zu erzählen, warum sie das königliche Leben verlassen und vor fast drei Jahren nach Südkalifornien gezogen sind. Es wird erwartet, dass die Kritik an der königlichen Familie und den britischen Medien, die in den letzten 18 Monaten in einer Reihe von Interviews geäußert wurden, erweitert wird.

„Niemand kennt die volle Wahrheit“, sagt Harry am Ende des neusten Trailers. „Wir kennen die volle Wahrheit.“

Die Serie kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Monarchie, da König Karl III. zu zeigen versucht, dass die Institution nach dem Tod von Königin Elizabeth II., deren persönliche Popularität die Kritik an der Krone während ihrer 70-jährigen Regierungszeit dämpfte, immer noch eine Rolle zu spielen hat. Charles argumentiert, dass das Haus Windsor dazu beitragen kann, eine zunehmend vielfältige Nation zu vereinen, indem es die frühen Tage seiner Regierungszeit nutzt, um sich mit vielen der ethnischen Gruppen und Glaubensrichtungen zu treffen, die das moderne Großbritannien ausmachen.

Harrys Heirat im Jahr 2018 mit der ehemaligen Meghan Markle, einer gemischtrassigen Amerikanerin und ehemaligen Schauspielerin, wurde einst als Ansporn für die Bemühungen der königlichen Familie angesehen, ins 21. Jahrhundert zu gehen und sie repräsentativer für eine multikulturelle Nation zu machen. Aber das Märchen, das mit einer hochkarätig besetzten Zeremonie auf Schloss Windsor begann, versauerte bald inmitten von Geschichten, dass Meghan egozentrisch war und ihre Mitarbeiter schikanierte.

Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, traten von ihren königlichen Pflichten zurück und zogen nach Kalifornien, weil sie rassistische Angriffe durch die britischen Boulevardmedien behaupteten. Harrys Kritik an den Medien war von Wut über die Art und Weise gefärbt, wie die Presse seine Mutter, Prinzessin Diana, behandelte, die 1997 bei einem Autounfall starb, während sie von Fotografen verfolgt wurde. Das neue Leben des Paares in Amerika wurde durch lukrative Verträge mit Netflix und Spotify finanziert.

Rasse wurde zu einem zentralen Thema für die Monarchie nach Harry und Meghans Interview mit der amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey im März 2021. Meghan behauptete, dass ein Mitglied der königlichen Familie vor der Geburt ihres ersten Kindes kommentierte, wie dunkel die Haut des Babys sein könnte.

Prinz William, der Thronfolger und Harrys älterer Bruder, verteidigte die königliche Familie nach dem Interview und sagte Reportern: „Wir sind keinesfalls eine rassistische Familie.“

Aber der Buckingham Palace sah sich erst letzte Woche erneuten Rassismusvorwürfen gegenüber, als ein schwarzer Anwalt für Überlebende von häuslicher Gewalt sagte, ein hochrangiges Mitglied des königlichen Haushalts habe sie während eines Empfangs im Palast zu ihrer Herkunft verhört. Die Berichterstattung über das Thema füllte die britischen Medien und überschattete den mit Spannung erwarteten Besuch von William und seiner Frau Kate in Boston, von dem der Palast gehofft hatte, dass er ihre Umweltfreundlichkeit hervorheben würde.

Die Aufmerksamkeit der Medien wurde auch durch die Entscheidung von Netflix abgelenkt, den ersten Trailer zu „Harry & Meghan“ mitten auf der Reise zu veröffentlichen.

Der Streaming-Gigant hat eine „beispiellose und tiefgründige Dokumentarserie“ über sechs Folgen versprochen, in der Harry und Meghan „die andere Seite ihrer hochkarätigen Liebesgeschichte teilen“. Die ersten drei Folgen werden am Donnerstag veröffentlicht, die zweite Charge wird am 15. Dezember veröffentlicht.

Das Programm wird in Großbritannien genau beobachtet, wo sogar die Teaser dafür kritisiert wurden, dass sie irreführende Bilder zur Untermauerung der emotionalen Erzählung mit angeblicher Frauenfeindlichkeit, unfairer Behandlung durch die Medien und Rassismus boten.

In einem Abschnitt des Filmmaterials werden Clips von Paparazzi mit altem Filmmaterial von Prinzessin Diana zusammengefügt, das von den Medien verfolgt wird, wie Harry in einem Off-Kommentar sagt: „Der Schmerz und das Leiden von Frauen, die in diese Institution heiraten, dieser Fressrausch. … Ich hatte Angst, ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt.“

Einer der Clips, der zur Veranschaulichung seiner Worte verwendet wurde, scheint jedoch Reporter und Fotografen zu zeigen, die auf die Ankunft von TV-Star Katie Price vor dem Crawley Magistrates Court warten, berichtete Sky News.

Der zweite Trailer enthält auch eine Anklage gegen die Art und Weise, wie Palastbeamte die Presse nutzen, die Harry als „schmutziges Spiel“ bezeichnete.

„Es gibt eine Familienhierarchie“, sagt Harry über ein Bild der königlichen Familie, die auf dem Balkon des Buckingham Palace steht. „Weißt du, es gibt Lecks, aber es werden auch Geschichten gepflanzt.“

Darauf folgt ein Bild eines Fotografen, der auf einem anderen Balkon sitzt, während Harry und Meghan mit ihrem kleinen Sohn Archie unten spazieren gehen. Während die Szene vermuten lässt, dass der Fotograf heimlich Bilder von einem privaten Moment gemacht hat, zeigt das Foto tatsächlich einen akkreditierten Pressefotografen, der über das Treffen des Paares mit Desmond Tutu im Jahr 2019 berichtete.

Was auch immer die Serie enthüllt, die Palastbeamten hoffen, den Sturm abzulenken, indem sie William und Kate als zukunftsorientierte junge Royals darstellen, die sich mit schwierigen Themen wie Klimawandel und frühkindlicher Bildung befassen, im Gegensatz zu Harry und Meghan, die von Kritikern als beschrieben werden lediglich Prominente, die ihre Geschichte an die Medien verkaufen.

Die BBC und der Daily Telegraph, eine der einflussreichsten Zeitungen Großbritanniens, griffen dieses Thema in ihrer Berichterstattung über William und Kates dreitägige Reise nach Boston auf, wo sie Umweltpreise überreichten, sich mit Anti-Gewalt-Aktivisten trafen und zu einem basketball Spiel.

„Während Prinz Harry und Meghan sich weiterhin als Opfer darstellten, den Kopf in die Hände gestützt und sich angesichts der Ungerechtigkeit des Ganzen die Haare ausrauften, machten der Prinz und die Prinzessin einfach weiter“, schrieb der Telegraph.