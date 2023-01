Britische Polizei klagt Mann nach Festnahme im Krankenhaus von Leeds des Terrorismus an

Ein 27-jähriger Mann wurde in Großbritannien wegen Terrorismus angeklagt.

Die britische Polizei sagte am Donnerstag, ein 27-jähriger Mann sei wegen Terrorismus und anderer Straftaten angeklagt worden, nachdem er letzte Woche mit einem verdächtigen Gerät auf dem Gelände eines Krankenhauses in Leeds in Nordengland gefunden worden war.

Mohammed Farooq aus Leeds wurde der Vorbereitung eines Terroranschlags und des Besitzes einer explosiven Substanz und einer nachgeahmten Schusswaffe angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft der Krone (CPS) mit.

Farooq, der letzte Woche festgenommen wurde, wird am Freitag vor dem Amtsgericht von Westminster erscheinen, fügte die CPS hinzu.

Notdienste wurden am vergangenen Freitag in das St. James’s Hospital in Leeds gerufen, nachdem ein verdächtiges Paket außerhalb des Entbindungsflügels gefunden worden war. Einige Personen wurden aus der Gegend evakuiert.

„Wir sind zufrieden, dass es im Zusammenhang mit dieser Untersuchung derzeit keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für die Öffentlichkeit in unseren Gemeinden oder im Krankenhausgebiet des Vereinigten Königreichs gibt“, sagte James Dunkerley, Leiter der Terrorismusbekämpfung Nordosten, in einer Erklärung.

Dunkerley sagte, weitere Untersuchungen seit Farooqs Festnahme hätten eine erste Einschätzung bestätigt, dass es sich um einen Einzelfall handele.