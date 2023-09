Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Die britische Regierung hat sich aus einem Treffen mit Öko-Energie-Chefs zurückgezogen, da die Sorge weit verbreitet ist, dass ihr Vorzeigeprogramm für Investitionen in erneuerbare Energien weit hinter den Erwartungen zurückbleiben wird.

Die Energiebosse hatten damit gerechnet, sich an diesem Donnerstag mit Finanzminister Gareth Davies zu treffen, am selben Tag, an dem die Regierung voraussichtlich die jüngste Vergabe langfristiger Finanzierungsverträge für Unternehmen im Bereich saubere Energie in Bereichen wie Offshore-Wind- und Solarenergie bekannt geben wird.

Einer Quelle aus der Energiebranche zufolge wurde Wirtschaftsführern jedoch Ende letzter Woche mitgeteilt, dass das Treffen verschoben worden sei.

Das Finanzministerium nannte keinen konkreten Grund für die Planänderung. Ein Beamter der Abteilung sagte, dass sich die Tagebücher der Minister „immer ändern können“.

Doch der Vertreter der Branche, dem Anonymität gewährt wurde, um die Interaktionen mit der Regierung zu besprechen, sagte, die Entscheidung, sich am Tag der Ankündigung nicht zu treffen, sei „keine gute Idee für die Regierung“. Sie fügten hinzu: „Wir erwarten, dass die Ergebnisse (der Finanzierungsrunde) ziemlich schrecklich sein werden.“

Trübsinn bei den Investitionen

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis darüber, dass die Regierung von Rishi Sunak – die in den letzten Monaten die Erteilung neuer Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen vorangetrieben und gewarnt hat, dass die Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen die Wähler nicht in die Tasche stecken dürfen – gemischte Botschaften über den Wechsel aussendet um Energie zu reinigen.

Das Ministerium für Energiesicherheit und Net Zero wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen die Ergebnisse der fünften Contracts for Difference (CfD)-Zuteilungsrunde der Regierung bekannt geben.

Das CfD-Programm ist eine wichtige Säule des Regierungsplans für sauberen Strom bis 2035 und für Netto-CO2-Null-Emissionen bis 2050. Es läuft seit 2015 und wird ab diesem Jahr jährlichen Auktionen unterzogen.

Energieunternehmen wurden aufgefordert, auf der Grundlage eines von der Regierung garantierten Energiepreises einen Anteil von 227 Millionen Pfund an der staatlichen Unterstützung für erneuerbare Projekte zu bieten.

Aber die Verantwortlichen für erneuerbare Energien sagten, dass der Höchstpreis, den die Regierung zu garantieren bereit war, zu niedrig angesetzt worden sei, und das zu einer Zeit, in der die steigende Inflation die Lieferkettenkosten insbesondere für Offshore-Windenergieunternehmen enorm erhöht hat, was Befürchtungen hervorrief, die viele vielleicht lieber nicht gemacht hätten Bieten Sie dieses Mal.

Der sogenannte „administrative Ausübungspreis“ in den Verträgen sei zu niedrig, um für die meisten Offshore-Windprojekte rentabel zu sein, sagte Nathan Bennett, Leiter für öffentliche Angelegenheiten beim Handelsverband RenewableUK.

Das Ministerium für Energiesicherheit und Net Zero wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen die Ergebnisse der fünften Contracts for Difference (CfD)-Zuteilungsrunde der Regierung bekannt geben Jamie Lorriman-WPA Pool/Getty Images

„Es wird ein großer Schlag für das Anlegervertrauen am Donnerstag sein, wenn sich die Auktion als so erfolglos herausstellt, wie alle glauben“, fügte er hinzu.

Während Investitionen in Offshore-Windkraftanlagen düster sind – ein Sektor, der voraussichtlich den größten Teil des künftigen Bedarfs an sauberer Energie im Vereinigten Königreich decken wird – sind Branchenvertreter zuversichtlicher, dass Solar- und Gezeitenprojekte erfolgreich ausgeschrieben werden konnten.