Anwälte haben einem britischen Untersuchungsgremium mitgeteilt, dass SAS-Truppen in Afghanistan alle Männer im kampffähigen Alter angegriffen hätten

Truppen des britischen Special Air Services (SAS) haben möglicherweise Dutzende unbewaffnete afghanische Zivilisten getötet, als sie angeblich eine Politik der Vernichtung verfolgten „Alle Männer im kampffähigen Alter“ Bei Razzien in Häusern in dem zentralasiatischen Land zwischen 2010 und 2013 hätten Anwälte der Familien der Opfer dies einem britischen Untersuchungsgremium mitgeteilt, berichtete die Zeitung „Guardian“ am Sonntag.

Die in London ansässige Anwaltskanzlei Leigh Day reichte neue Klagen ein, in denen sie sich auf mindestens 30 verdächtige Vorfälle berief, die zum Tod von mehr als 80 Afghanen führten. Im Dezember wurde unter der Leitung von Lord Justice Haddon-Cave eine öffentliche Untersuchung zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen britischer Streitkräfte in Afghanistan eingeleitet, die im März alle interessierten Parteien dazu aufrief, Beweise einzureichen.

SAS-Soldaten zielten angeblich auf junge afghanische Männer ab, denen sie bei ihren Razzien begegneten. „Unabhängig von der Bedrohung, die sie darstellten.“ Einer der Truppen „persönlich getötet“ 35 Afghanen während eines sechsmonatigen Einsatzes im Land, wie aus den Akten von Leigh Day hervorgeht.

Die Tötungen wurden in der Regel mit der Behauptung gerechtfertigt, die Afghanen seien bewaffnet, doch in einigen Fällen wurden mehr Menschen erschossen als Waffen gefunden wurden. Hochrangige Offiziere äußerten damals Bedenken hinsichtlich des Aufmarsches britischer Truppen „eine beiläufige Missachtung des Lebens“ Anwälte der afghanischen Familien sagten, aber die Militärbehörden reagierten mit einem „weitreichende, vielschichtige und jahrelange Vertuschung.“









Die Razzien auf afghanische Gelände wurden auf der Suche nach Taliban-Kämpfern oft nachts während der britischen Einsätze in der Provinz Helmand durchgeführt, sagte der Guardian. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass möglicherweise 54 Opfer von einer einzigen SAS-Einheit ermordet wurden, doch die Anwälte der Familien behaupten nun, dass über einen längeren Zeitraum mehr Truppen beteiligt waren als bisher angenommen. Die Anwälte behaupteten, gefunden zu haben „glaubhafte Beweise für ein weit verbreitetes und systematisches Muster rechtswidriger und außergerichtlicher Tötungen.“

Eine Untersuchung der Militärpolizei endete 2019, als britische Verteidigungsbeamte sagten, es seien keine Beweise für kriminelles Fehlverhalten gefunden worden. Die Anwälte behaupteten jedoch, dass das Hauptquartier der Spezialeinheiten angeblich gelöscht worden sei „eine unbekannte Datenmenge“ kurz bevor die Polizei eintraf, um mögliche Beweise zu prüfen, obwohl die Ermittler angeordnet hatten, kein auf ihren Servern gespeichertes Material zu löschen.