Britisch-französisches Abkommen über den Ärmelkanal | Aktuelles Europa | DW

Nach britischen Angaben haben seit Jahresbeginn mehr als 40.000 Migranten illegal den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. Im vergangenen Jahr waren es etwa 28.500. Großbritannien will die Grenzkontrollen deshalb noch einmal deutlich verschärfen. Die Innenminister Großbritanniens und Frankreichs unterzeichneten ein Abkommen, das mehr Polizeipatrouillen an den Stränden Nordfrankreichs vorsieht, um Menschen davon abzuhalten, den Ärmelkanal in kleinen Booten zu überqueren – ein Szenario, das zwischen London und Paris wiederholt für Unmut gesorgt hat.

Auf französischer Seite sollen bis zu 100 zusätzliche Sicherheitskräfte, Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde eingesetzt werden. Großbritannien will dafür im Zeitraum 2022/2023 rund 72 Millionen Euro zahlen. Das sind fast 10 Millionen Euro mehr als in einem bestehenden Vertrag vereinbart.

Erstmals sollen auch Beobachter auf beiden Seiten des Ärmelkanals eingesetzt werden, um Migranten zu befragen und Schleuserorganisationen besser zu bekämpfen. Die Vereinbarung enthält jedoch kein nummeriertes Ziel dafür, wie viele Boote die Sicherheitskräfte stoppen sollen.

In vielen Fällen werden Bootsflüchtlinge von Helfern der Küstenwache abgeholt (Archiv)

Es wurde vom französischen Innenminister Gerald Darmanin und seiner britischen Kollegin Suella Braverman in Paris unterzeichnet. Beide stehen in ihren Ländern unter Druck, nicht genug zu tun, um Migranten daran zu hindern, von Frankreich nach England zu gelangen.

Großbritannien will laut Vereinbarung auch zusätzliche Plätze in Flüchtlingsunterkünften in Südfrankreich finanzieren. Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, sollen daran gehindert werden, ihre Reise nach Calais fortzusetzen, indem ihnen „sichere Alternativen“ angeboten werden.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte das Abkommen als nutzlos. „Es ist wie bei früheren Vereinbarungen: mehr Geld und Ressourcen, um Menschen daran zu hindern, den Ärmelkanal zu überqueren, ohne sich darum zu kümmern, dass sie einen sicheren Zugang zu einem Asylsystem benötigen“, sagte Steve Valdez-Symonds, Direktor für Flüchtlingsrechte der Organisation.

Schlangestehen für eine Essensration in einem Flüchtlingslager in Calais (Archiv)

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak, selbst Enkel indischer Einwanderer, fährt eine harte Linie in der Einwanderungspolitik. Er unterstützt den Plan, Migranten in das ostafrikanische Land Ruanda abzuschieben. Einen ersten geplanten Flug hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte allerdings kurzfristig abgesagt. Seitdem prüft die Justiz, ob der Plan rechtmäßig ist.

Jahrzehntelanger Streit

Die französische Regierung ihrerseits will Anfang 2023 ein neues Migrationsgesetz einführen, das Abschiebungen erleichtern soll. Großbritannien und Frankreich streiten seit Jahrzehnten darüber, wie sie mit Migranten umgehen sollen, die den Ärmelkanal überqueren. Nach heftigen Auseinandersetzungen während der Amtszeit des britischen Premierministers Boris Johnson versuchen beide Länder seit dem jüngsten Regierungswechsel in London, sich in dieser Frage anzunähern.

Viele Migranten wollen nach England, weil sie die Sprache sprechen oder dort Verwandte und Freunde haben. Viele sind davon überzeugt, dass es dort ohne Aufenthaltserlaubnis einfacher ist, Arbeit zu finden. Beim Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit 2014 mehr als 200 Menschen bei dem Versuch gestorben, die Grenze nach Großbritannien durch den Tunnel oder mit dem Boot zu überqueren.

