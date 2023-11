Gil Ofarim hat sich noch nicht entschieden, ob er Anzeige gegen die Hotelangestellten erstatten wird. Er werde es „heute durchdenken und mich beraten“, sagte Ofarim in der Videoschalte mit BRISANT und fügte hinzu:

Eigentlich kann ich es nicht so stehen lassen.

Das letzte Wort in diesem Streit ist noch nicht gesprochen. Das Leipziger Hotel „The Westin“ hat die beiden im Video angeklagten Mitarbeiter zunächst für die Dauer der Ermittlungen beurlaubt.

Der Hotelangestellte reichte eine zweite Anzeige wegen Drohungen ein, weil sich Menschen in sozialen Netzwerken völlig ungezügelt gegenüber dem Hotelpersonal geäußert hätten. Zudem ging bei der Polizei eine Online-Anzeige eines unbeteiligten Dritten wegen Volksverhetzung ein. Die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Beschuldigter Arbeitnehmer ist, wer bereits Anzeige erstattet hat. Die Schilderung des Mannes zum Vorfall mit dem Künstler Gil Ofarim unterscheide sich „erheblich von den Unterlassungen des Musikers“, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Er zeigte den Künstler wegen Verleumdung an.

Der Musiker Gil Ofarim hat am Dienstag (5. Oktober) auf Instagram ein Video gepostet, in dem er – sichtlich berührt – einen antisemitischen Vorfall im Leipziger Hotel „The Westin“ schildert, der sich am Montagabend ereignet hat.

Aufgrund eines Computerproblems musste der Musiker lange auf den Check-in im Hotel warten. Was ihn jedoch überraschte, war, dass immer wieder andere Gäste eingelassen wurden. Als er schließlich an der Reihe war zu fragen, warum die anderen Gäste bevorzugt würden, forderte ihn ein Mitarbeiter auf, seine Davidstern-Halskette abzunehmen. Erst dann kann er einchecken.

Was Gil Ofarim auch störte, war, dass ihm in diesem Moment niemand in der Schlange der wartenden Gäste half.