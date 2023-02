Bring City zum Sieg, Mahrez zum Tor und Assist, Hojbjerg mit 38/1 mit Paddy Power

Titelverteidiger Manchester City reist am Sonntagnachmittag nach Nord-London, um in einem großen Match um den Titel und den Kampf der besten Vier gegen Tottenham anzutreten.

Mahrez war in letzter Zeit großartig und erzielte in seinen letzten vier Ligastarts drei Tore und drei Vorlagen, darunter zwei Tore und eine Vorlage beim Sieg von City gegen Spurs vor zwei Wochen, einem Spiel, in dem Spurs-Mittelfeldspieler Hojbjerg gebucht wurde.

Beide Teams schafften es am vergangenen Wochenende mit Siegen in die fünfte Runde des FA Cup, wobei Man City am Freitagabend den Tabellenführer der Premier League, Arsenal, mit 1: 0 besiegte, bevor Spurs auswärts bei Preston auswärts mit 3: 0 gewann.

Ein Sieg am Sonntag wäre für beide Mannschaften gleichermaßen wichtig, da die Heimmannschaft derzeit drei Punkte hinter den Top 4 liegt und Gefahr läuft, weiter zurückzufallen, wenn sie Man City nicht drei Punkte abnehmen.

Die Männer von Antonio Conte sind auch in der schwierigen Lage, mehr Spiele bestritten zu haben als die meisten anderen Teams um sie herum, und müssen sich daher darauf verlassen, dass andere Teams nicht nur mit den Top 4 in Kontakt bleiben, sondern auch ihren Fünf-Punkte-Vorsprung vor Brighton halten können im sechsten.

Arsenal wird bereits am Wochenende gegen Everton gespielt haben, wenn das Spiel von Man City beginnt, sodass die Mannschaft von Pep Guardiola bis zum Anpfiff acht Punkte hinter dem Tabellenführer liegen könnte.

Sollte Everton alternativ in Sean Dyches erstem verantwortlichen Spiel für eine Überraschung sorgen, könnte Guardiolas Mannschaft mit neuer Motivation ins Feld gehen, da sie weiß, dass sie die Lücke zu Mikel Artetas Seite schließen kann.

Die Mannschaften von Guardiola und Conte sind in der Vergangenheit sechs Mal gegeneinander angetreten, wobei jeder Trainer drei Siege mit nach Hause genommen hat.

Erst vor zweieinhalb Wochen trafen die Teams in der Liga im Etihad aufeinander, in dem City einen 0:2-Halbzeitrückstand zum 4:2-Sieg aufhob.

Tottenham hat alle letzten sechs Heimspiele gegen City gewonnen, in den letzten fünf seit 2015 ohne Gegentor.

