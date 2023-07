Brille im Wert von 100.000 Euro gestohlen

Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Optikergeschäft auf dem Bonner Belderberg eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten sie Brillen, Fassungen, Teleskope und Ferngläser im Wert von mehr als 100.000 Euro. Wie die Polizei am Montag mitteilte, flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.