Evan Ferguson scoorde tweemaal toen Brighton Grimsby’s sprookjesachtige FA Cup-run in de kwartfinale beëindigde met een beslissende 5-0 overwinning op League Two’s 15e geplaatste ploeg in het Amex Stadium.

Deniz Undav scoorde binnen zes minuten en de 18-jarige Ferguson had een opvallende middag, hij sloeg er twee voordat Solly March knikte in de vierde en Kaoru Mitoma het lot van de Mariners bezegelde.

Town was slechts het vijfde tier-4-team in de competitiegeschiedenis dat dit stadium bereikte en hoopte te bereiken wat niemand eerder had gedaan door hun dominante Premier League-tegenstanders te verslaan.

De aanstaande reis van de Seagulls naar de halve finales zal pas hun derde zijn en laat hen strijden om hun eerste trofeeënwedstrijd sinds 1983 te bereiken.

Hoe Brighton Grimsby terzijde schoof

Het zou altijd een zware opgave worden voor Town, die 76 plaatsen lager zit dan de tegenstanders van zondag in de piramide. Grimsby had Southampton verslagen om hier te komen, maar het Brighton van Roberto De Zerbi, met hun blik op Europa gericht, was van een ander kaliber.

Ferguson testte Max Crocombe binnen de eerste twee minuten met een lage slag van net binnen het strafschopgebied, die de bezoekende doelman koeltjes bukte om op te vangen.

Grimsby genoot van een korte periode op de helft van de gastheren voordat Brighton weer in de aanval ging en geduldig passeerde voordat hij de beste kans zag om een ​​opener te scoren.

Deniz Undav zet Brighton op voorsprong tegen Grimsby





Moises Caicedo dacht dat dat moment van hem was toen hij een scherpe lage poging vanuit het centrum afvuurde, maar in plaats daarvan werd geweigerd door Crocombe, die daar was om te redden maar de stop onhandig maakte, waardoor de wachtende Undav kon bespringen en de rebound binnen zes minuten kon begraven.

De school van Mariners-supporters liet zich niet afschrikken en werd luider toen hun partij een handvol onbeduidende spelhervattingen verdiende, en Anthony Driscoll-Glennon een goede sliding maakte om Mitoma’s poging uit een krappe hoek weg te werken – hoewel het uiteindelijk voorbestemd leek te gaan. dwars over het doel.

Undav wordt omarmd door teamgenoten na het scoren van de opener van Brighton





Crocombe blokkeerde de poging van Undav om te knikken in de voorzet van maart terwijl Albion in de aanval bleef en de gastheren dichtbij kwamen toen Pascal Gross – vanaf de rechterkant van het gebied – een worp naar Mitoma bij de verre paal stuurde.

De Japanse international strekte zich uit om de bal binnen te krijgen, maar schoot hem in plaats daarvan vanaf zes meter naast.

Verschillende daaropvolgende pogingen via Mitoma, Caicedo en Pascal Gross slaagden er allemaal niet in om de achterkant van het net te vinden en de bezoekers deden er goed aan om Mitoma’s punt in extra tijd te breken om zichzelf een kans te geven na de herstart.

In plaats daarvan viel de vroege kans op Brighton toen de voorzet van March vanaf de linkerflank de linkerpaal afsneed en de bal stuiterde naar Undav, die op zijn ongunstige linkervoet misvuurde.

Ferguson scoort het tweede doelpunt van Brighton tegen Grimsby





Het duurde echter niet lang voordat de gastheren er twee maakten. Alexis Mac Allister vond Ferguson, met zijn rug naar het doel, die met een behendige beweging de bal met zijn linkervoet naar beneden bracht, naar rechts verplaatste op de spil en binnen schoot.

Ferguson voltooide zijn brace toen hij door Undav de bal werd weggegooid, waardoor de international van de Republiek Ierland een eenvoudige finish kreeg toen hij de bal in de linkerbenedenhoek schoot.

Solly March scoort het vierde doelpunt van Brighton met een kopbal





March stuurde na 82 minuten een kopbal langs Crocombe, wat de score leek te bezegelen voordat Mitoma ervoor zorgde dat hij betrokken was bij een doelpunt in elk van zijn vier FA Cup-optredens dit seizoen, waardoor Brightons vijfde in de laatste minuut van de normale tijd binnen schoot.

De Zerbi: We kunnen Wembley bezoeken als toeristen of om te winnen

Roberto De Zerbi grapte dat hij misschien op de tribune zou blijven voor Brighton-wedstrijden nadat het team hun tweede overwinning behaalde terwijl de Italiaan een zijlijnverbod uitzit



Brighton-hoofdcoach Roberto De Zerbi: “We kunnen besluiten Wembley te bezoeken als een toerist of we gaan proberen te winnen. Ik weet dat het heel moeilijk zal worden, maar als je speelt, wil je winnen. Altijd. In elke competitie.”

“Ik denk dat het goed voor ons is. We willen ons doel veranderen en als je je doel hoger stelt, is het gemakkelijker om te verliezen, maar het is de manier om volwassen te worden, vooruitgang te boeken en te verbeteren.”

“Ik geef er de voorkeur aan om te verbeteren, misschien te verliezen (onderweg), maar het doelwit dieper te fixeren. Ik hou niet van het doelwit te gemakkelijk.”

Over de vraag of het meer voldoening zou geven om Brighton naar een Champions League-ligplaats of hun eerste grote trofee te leiden, zei De Zerbi: “Ik kan niet beslissen. Maar ik wil deze twijfel niet. Ik wil alles. Ik wil in elke competitie vechten.

“Ik weet niet waar we zullen aankomen, waar we zullen presteren, maar ik weet heel goed dat we klaar zijn om te vechten. We zijn klaar om te proberen te winnen en we zijn klaar om te proberen ons doel te bereiken.”

Hurst: Dit team is speciaal

Grimsby-manager Paul Hurst: “Het is buitengewoon ongebruikelijk om een ​​wedstrijd met 5-0 te verliezen en je fans bijna te laten juichen alsof ze een wedstrijd hebben gewonnen.

“Ik heb tegen een paar mensen gezegd dat ik niet helemaal zeker weet wat er zou zijn gebeurd als we de wedstrijd hadden gewonnen, dus dat was een speciaal moment.

“En aankomen, zien hoeveel fans er waren om de bus te begroeten en je de beste wensen over te brengen, daar gaat het om.

“Het is nooit gemakkelijk als je een wedstrijd verliest – zelfs niet een als deze waarin je een enorme underdog bent – maar er moet een element van realisme van mijn kant zijn.

“Maar mensen moeten deze voetbalclub echt in de gaten houden, want in mijn ogen is het een speciaal team.”

Wat is het volgende?

Brighton keert terug naar actie na de internationale pauze en ontvangt Brentford in een Premier League-ontmoeting op 1 april.

Grimsby zijn woensdagavond in actie in League Two en maken de reis naar Field Mill om het op te nemen tegen Mansfield Town.