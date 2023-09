Brighton musste sich bei seinem Europapokal-Debüt knapp geschlagen geben und verlor im Amex-Stadion mit 2:3 gegen AEK Athens, obwohl es zweimal einen Rückstand gab.

Es war ein historischer Abend an der Südküste, als die Seagulls – die vor 26 Jahren als Verein vom Aussterben bedroht waren – zum ersten Mal in der Europa League auftraten, doch die Abwesenheit des verletzten Kapitäns Lewis Dunk erwies sich als bezeichnend.

An der Qualität des ersten Treffers von AEK – ein Kugelkopfball von Djibril Sidibe (11) – gab es kaum Zweifel, aber zusätzliche Tore von Mijat Gacinovic (40) und Ezequiel Ponce (84) machten Brightons Defensivschwächen deutlich.

Aber AEK war in der Abwehr selbst nicht perfekt und verschoss nach einer nachlässigen Verteidigung zwei Strafen. Bei fast identischen Vorfällen foulten Ehsan Haji Safi und Jens Jonsson Joao Pedro, wobei die Elfmeter nach einer VAR-Überprüfung vergeben wurden.

Der Stürmer von Brighton nahm beide Tore und erzielte beide Tore, aber das reichte nicht aus, um seiner Mannschaft die ersten Punkte im Europapokal zu bescheren. Es ist wohl eine verpasste Chance in einer schwierigen Gruppe B, zu der Marseille und Ajax gehören, die im anderen Spiel der Gruppe ein 3:3-Unentschieden spielten.

Weitere folgen…

Was kommt als nächstes?

Brighton sind am Sonntag zu Hause wieder in der Premier League dabei Bournemouth. Anstoß 14 Uhr. Zu ihrem nächsten Spiel in der Gruppe B der Europa League reisen sie Marseille am Donnerstag, 5. Oktober. Anstoß 17.45 Uhr.

AEK Athen besuchen Panathinaikos am Montag, 25. September, in der Super League Griechenland. Anstoß 19:00 Uhr (BST). Sie sind Gastgeber Ajax in ihrem nächsten Europa-League-Spiel am 5. Oktober. Anstoß 17.45 Uhr