Briefing-Kriege eskalieren, als die EU und Großbritannien nervös in das Brexit-Endspiel eintreten – POLITICO

LONDON – Flüstern Sie es leise, aber das Brexit-Endspiel ist da.

Achtzehn Monate nachdem Brüssel und London die Gespräche über das umstrittene Nordirland-Protokoll wieder aufgenommen haben – und mehr als drei Jahre nachdem Großbritannien die EU tatsächlich verlassen hat – versuchen panische Beamte auf beiden Seiten des Ärmelkanals verzweifelt, die Erwartungen als Berichte über ein Abkommen auf technischer Ebene zu handhaben zwischen den beiden Seiten entstehen.

„Sie sind immer noch in Gesprächen mit der EU, aber es sind buchstäblich nur Anwälte, die Textfetzen aufräumen“, sagte ein hochrangiger britischer Regierungsbeamter am Mittwoch in Bezug auf das britische Verhandlungsteam. „Wir sind fertig.“

Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass der britische Premierminister Rishi Sunak nun einen Entwurf für ein technisches Abkommen auf seinem Schreibtisch liegen hat, trotz einer Welle sowohl offizieller als auch inoffizieller Dementis von Politikern und Diplomaten auf allen Seiten.

„Ich vermute, es ist eher die technische Form eines Deals als ein Deal an sich“, sagte eine zweite Person, die den Gesprächen auf britischer Seite nahe steht, „was ihnen möglicherweise Spielraum gibt, es zu leugnen.“

Die Ablehnung einer endgültigen Einigung kam am Mittwochabend immer noch stark und schnell, nachdem die Times berichtete, dass London und Brüssel tatsächlich eine Einigung über die wichtigsten Zoll- und Regierungsstreitigkeiten erzielt hatten, die die Gespräche über das Protokoll hartnäckig gemacht haben. Entscheidend – und am umstrittensten – deutete die Geschichte auf der Titelseite darauf hin, dass die EU in Bezug auf die Rolle, die ihr oberstes Gericht bei der Beilegung künftiger Streitigkeiten spielen wird, nachgegeben hat.

Dem folgte eine frühere Berichterstattung von Bloomberg News Ende letzter Woche, dass Lösungen auf technischer Ebene in Bezug auf Zoll, staatliche Beihilfen und Kontrollen tatsächlich in greifbarer Nähe seien.

Seit Sommer 2021 laufen Gespräche über die Glättung des Betriebs des Nordirland-Protokolls, wobei die Verhandlungsführer seit langem eine Einigung in diesem Monat anstreben, vor einem erwarteten Besuch von US-Präsident Joe Biden in Irland im April.

Die im Rahmen des Brexit-Scheidungsabkommens vereinbarte Protokollvereinbarung sieht vor, dass Nordirland weiterhin die Zollunions- und Binnenmarktregeln der EU befolgt, um eine politisch heikle harte Grenze mit der benachbarten Republik Irland zu vermeiden, die eine EU bleibt Mitgliedstaat.

Doch nordirische Gewerkschaftspolitiker haben lange Einwände gegen das Protokoll erhoben, wobei die Demokratische Unionistische Partei die Machtteilung boykottiert und argumentiert, dass Kontrollen von Waren, die von Großbritannien nach Nordirland transportiert werden, die Region effektiv vom Rest des Vereinigten Königreichs trennen. Sie werden von Kritikern unterstützt in Sunaks regierender Konservativer Partei, die dem Gerichtshof der Europäischen Union den Platz in der Protokollverwaltung übel nimmt.

Diesem heimischen Publikum einen Deal zu verkaufen, stellt eine allmächtige politische Herausforderung für einen Premierminister dar, der bereits darum kämpft, seine zersplitterte Partei zusammenzuhalten.

Die offizielle Linie

Offiziell halten sich beide Seiten an das Drehbuch und bestehen darauf, dass die Gespräche fortgesetzt werden.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Mittwoch gegenüber Reportern: „Es tut mir sehr leid, aber ich kann keine Teilelemente angeben – weil man am Ende nie weiß, wie das Paket aussieht.“

In der Downing Street versuchte Sunaks offizieller Sprecher, Journalisten von einer, wie er es nannte, „spekulativen“ Berichterstattung abzubringen.

„Es wurde keine Einigung erzielt, es gibt noch viel zu tun in allen Bereichen, wobei zwischen den Positionen des Vereinigten Königreichs und der EU noch erhebliche Lücken bestehen“, sagte der Sprecher. „Gespräche über mögliche Lösungen, einschließlich Waren, laufen noch.“

Aber der zuvor zitierte hochrangige britische Beamte sagte, die Botschaft von Nr. 10, dass die Verhandlungen im Gange seien, gelte nur auf politischer Ebene.

Sie fügten hinzu: „Es liegt jetzt an den Politikern, über ‚ja‘ oder ‚nein‘ zu entscheiden. Rishi könnte weitere Fachgespräche mit Ursula von der Leyen führen und [EU Brexit point-man] Maroš Šefčovič und so, aber die Beamten sind fertig. Es ist klar wie der Tag.“

Laut der zweiten Person, die den Gesprächen nahe stand, erhielt Sunak regelmäßig Updates über die sich entwickelnde technische Form des Deals.

„Soweit ich weiß, hat er noch kein grünes Licht gegeben“, sagten sie. “Aber es ist alles ziemlich ‚geheimes Eichhörnchen‘ in der [U.K.] Kabinettsbüro. Ich glaube also nicht, dass viele Leute voll auf dem Laufenden sein werden.“

In Brüssel und London waren EU-Diplomaten damit beschäftigt, Berichte über eine bevorstehende Lösung zu vernichten, räumten jedoch ein, dass Informationen über den Stand der Dinge streng geheim gehalten werden. Die europäischen Botschafter wurden am Mittwochmorgen darüber informiert, dass ein Durchbruch noch aussteht und dass die EuGH-Frage besonders heikel bleibt.

Sogar innerhalb des Vereinigten Königreichs flogen Klage und Gegenklage. Ein anderer britischer Beamter, der den Gesprächen nahe stand, sagte, es sei „einfach falsch [that a deal] nahe ist“, wobei „grundlegende“ Fragen offen sind, „einschließlich der Sicherstellung, dass es keine Grenze gibt.“ Sie würden, fügte die Person hinzu, „kurzfristig nichts erwarten“.

Ein EU-Diplomat fasste die Stimmung zusammen: „Wenn Ihnen jemand sagt, er wüsste, was passiert, lügt er.“

In Wahrheit war eine endgültige Einigung über den Brexit noch nie so nah.