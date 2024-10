Met de zomervakantie in Frankrijk in onze skigebieden – en nu hebben we ze. In de regio’s valt nooit sneeuw. Wacht op de opwarming. Nu toeristen met nieuwe concepten op slot gingen.

Wegen mangelnden Sneeuwval informatie over klimaatwandelingen vindt u in meer skigebieden in de Franse Voralpen ihre liften. Tijdens uw verblijf kunt u genieten van de omgeving van Grand Puy bij Seyne-les-Alpes en de Alpe du Grand Serre ten zuiden van Grenoble, evenals van de activiteiten van de skiliefhebbers. Deze gebieden liggen tussen de 1400 en 2200 meter hoog en zorgen voor jarenlange sneeuwval.

In Seynes-les-Alpes worden 70 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het Referendum voor de Rückbau der Lifte en de Entwicklung neuer Touristischer Angebote. Een Wasserbecken, de bislang zur Restellung von Kunstschnee zou rondgelopen moeten worden in een Lake Angel. South Sollen Trail-Strecken werden aangelegd. Ongeveer 350.000 euro pompte die 100-Einwohner-Gemeinde wiletzt jährlich in dat skistation, deren Umsatz binnen zehn Jahren um 60 Prozent zurückging. Van 1370 tot 1800 meter beslaat het hoogste skigebied 24 kilometer aan pistes. De werkzaamheden aan de lift zullen nu op 1 november worden afgerond, deze zal worden gedemonteerd en aangekocht.

Eén Einbruch des Tourismus fürchtet Bürgermeister Laurent Pascal nicht. Zowel de bezoekers van de skipistes zijn van het grootste belang voor mensen in hun omgeving of met een recreatief verblijf in de regio, die ook welkom zijn om deel te nemen aan andere activiteiten, aldus Pascal dem Sender BFMTV. In de Ort Seynes-les-Alpes waar in 2015 een Germanwings-Maschine abgestürzt en 150 mensen terugtrok in de Tod.

Sinds 70 jaar 180 skigebieden beschikbaar

Het skigebied Alpe du Grand Serre bij Grenoble beschikt over ongeveer 50 kilometer aan pistes en 200 directe en indirecte werklocaties. De Rat des Gemeindeverbandes stimuleert de Afgabe der Lifte. “We zijn dankbaar voor onze toekomst, maar we leven nog steeds en hebben zulke goede herinneringen aan nieuwe oplossingen”, aldus sociaal activiste Marie-Noëlle Battiste. Sinds 2017 heeft de Regio den Betrieb der Skistation 2,7 miljoen euro ontvangen van de Zeitung „Libération“. Er werd een plan voorbereid, dat in 1938 openging voor meer activiteiten voor toeristische activiteiten. Finanziell waren diese ende aber nicht zu stemmen.

Voordat u uw tijd gaat doorbrengen met skiën in de Jura, kunt u genieten van de pistes. Sinds de jaren zeventig, sinds 180 jaar, zijn er in Frankrijk geen verhuurbare skigebieden meer geweest. De voordelen van klimaatwandelen kunnen in alle skigebieden in het Middengebergte worden bereikt, maar met extra natuurlijke sneeuwvoordelen. De Einsatz von Kunstschnee is teuer, braucht viel Energie en is weltschädlich.