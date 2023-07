Bricht der Golfstrom schon in weinig Jahren zuammen? – Klimaat

Seit Wochen geben die Temperatures an der Oberfläche der Weltmeere zur Sorge Anlass. Als het goed is, kunt u het beste in Nordostatlantik kijken. Begin 1979 begon het jaar met de meest krachtige Abweichung, die in juni in de loop van 44 jaar, lag tot 0.49 graden Celsius. Voor juni 2023 werden alle afwijkingen van 1,36 graden Celsius geregistreerd.