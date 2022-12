Brian Sicknicks Familie erklärt die Brüskierung von McConnell und McCarthy: „Dies ist ein Integritätsproblem“

CNN

Die Familie des gefallenen Polizeibeamten des US-Kapitols, Brian Sicknick, sagte am Mittwoch, dass die Brüskierung von GOP-Führern während einer Goldmedaillenzeremonie im Kongress nicht aus parteiischen Gründen, sondern ein „Integritätsproblem“ sei.

„Wir sprachen darüber, etwas zu sagen, und dann sagten wir: ‚Nein, ich denke, der beste Weg ist, sie einfach zu ignorieren.‘ Und wir hatten keine Ahnung, dass es so explodieren würde. Wir haben einfach – wir haben es wirklich nicht getan. Und ich bin froh, dass es das getan hat, weil ich denke, es hat sie dazu gebracht, darüber nachzudenken, was sie tun“, sagte Gladys Sicknick, Brians Mutter, auf „CNN This Morning“.

„Ich sitze einfach in den Büros der Senatoren und sehe mir die Bilder ihrer Familien hinter ihnen an und denke: ‚Weißt du, was machen sie, wenn sie nach Hause gehen? Was sagen sie ihren Kindern und Enkelkindern, wenn sie nach Hause gehen? Weißt du, was für ein Land wird das sein? Wollen sie wirklich, dass sie in einem Land leben, das sie geschaffen haben?’“, sagte Gladys Sicknick.

Craig Sicknick, einer von Brians Brüdern, sagte, es sei nicht schwer, die Gesetzgeber zu brüskieren.

„Ich habe wirklich keinen Respekt vor Leuten, die keine Integrität haben. Was ist was – das ist kein parteiisches Problem, das ist ein Integritätsproblem. Sie leisteten einen Eid, die Verfassung zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Und wenn jemand es herausfordert, wie Trump, tun sie nichts“, sagte Craig Sicknick. „Ihr Schweigen ist ohrenbetäubend. Oder schlimmer noch, sie begehen weiterhin die gleiche Politik und Lügen, die den Aufstand verursacht haben.“

Am Dienstag wurden Brian Sicknick und andere Strafverfolgungsbehörden der US Capitol Police und des DC Metropolitan Police Department mit der Congressional Gold Medal – der höchsten Auszeichnung, die der Kongress verleihen kann – für die Verteidigung des US Capitol während des Aufstands vom 6. Januar geehrt. Sicknick erlitt Schlaganfälle und starb einen Tag nach dem Aufstand eines natürlichen Todes und erlitt Schlaganfälle. Als Sicknicks Familie die Goldmedaille in seinem Namen entgegennahm, weigerte sie sich, dem Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell, oder dem GOP-Führer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, die Hand zu schütteln.

Gladys Sicknick sagte CNN zuvor, sie habe ihnen nicht die Hand geschüttelt, weil „sie nur zwei Gesichter haben“.

„Ich bin es einfach leid, dass sie da stehen und sagen, wie wunderbar die Capitol Police ist, und dann drehen sie sich um und … gehen nach Mar-a-Lago und küssen seinen Ring und kommen zurück und stehen hier und sitzen mit – es ist einfach, es tut einfach weh“, sagte sie und bezog sich auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

McConnell hat Trump in der Vergangenheit kritisiert und ihn für Handlungen während des Aufstands vom 6. Januar verurteilt, während McCarthy den ehemaligen Präsidenten mehrmals auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago besucht hat.

Der Minderheitsführer des Senats wurde nach der Brüskierung gefragt und sagte Reportern nach der Zeremonie am Dienstag: „Ich würde antworten, indem ich sage, dass wir heute die Goldmedaille an die Helden des 6. Januar verliehen haben. Wir bewundern und respektieren sie. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und deshalb haben wir den Helden des 6. Januar heute eine Goldmedaille verliehen.“

Auf die Frage, ob sie eine Nachricht für McConnell und McCarthy habe, sagte Gladys Sicknick am Mittwoch gegenüber CNN: „Ich weiß einfach nicht, wie sie da stehen und mit der Presse sprechen, mit den Kameras sprechen und sagen können, was sie tun, wenn sie wissen, was sie haben in der Vergangenheit gemacht.“