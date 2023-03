Marseille is een geweldige gemeenschap om voor te werken. Het zijn goede mensen en ze steunen de wetshandhaving. Het is een geweldige baan en zeer de moeite waard.” — De aftredende politiechef Brian Faber

De politie van Marseille zit binnenkort voor het eerst sinds 1998 zonder hoofdcommissaris Brian Faber.

De gemeenteraad van Marseille heeft Faber’s pensionering tijdens de vergadering van woensdag in het dossier opgenomen, met de bedoeling het goed te keuren tijdens een gemeenteraadsvergadering in april.

Burgemeester Jim Hollenbeck zei dat hij in de verleiding komt om het af te wijzen omdat hij Faber zal missen, maar hij is erg blij dat Faber met pensioen gaat.

“Jarenlang zullen werknemers de stad als springplank gebruiken, maar nu hebben we werknemers die 25 tot 30 jaar blijven”, zei Hollenbeck. “Geweldig dat ze hier een thuis hebben gevonden en hier zijn gebleven.”

Faber begon in 1998 als parttime officier bij de politie van Marseille en werd in juli 1999 fulltime officier. In 2018 werd hij op interim-basis politiechef voordat hij in 2019 werd aangesteld als permanent hoofd.

Hij zei dat het politiewerk in de loop der jaren enorm is veranderd, maar het is iets wat hij wilde doen en iets waarvan hij gelooft dat mensen dat in de toekomst zullen blijven doen.

“Het staat nu op een hobbel in de weg,” zei Faber. “Maar ik denk dat er na verloop van tijd aanpassingen zullen worden gemaakt en dat de training die moet worden gedaan, zal worden gedaan.”

Hij zei dat de grootste verandering met technologie is gekomen. Toen hij begon, kreeg hij eigenlijk een radio en een set sleutels.

Faber zei dat de patrouillewagens nu computers hebben en een reeks andere technologie het werk enorm heeft veranderd.

“De dingen zijn in de loop der jaren enorm veranderd, maar Marseille is een geweldige gemeenschap om voor te werken”, zei Faber. ‘Het zijn goede mensen en ze steunen de wetshandhaving. Het is een geweldige baan en zeer de moeite waard.”

Faber zei dat Marseille veel is veranderd sinds hij begon, maar hij gelooft dat het een gemeenschap is in een prachtig gebied met veel potentieel.